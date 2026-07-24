viernes 24  de  julio 2026
CONMEMORACIÓN

A los 243 años del natalicio de Simón Bolívar, su gesta de libertad y unión aún perdura

El título de Libertador le fue conferido en 1813, tras lograr la enmancipación de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela del yugo español

La imagen muestra la&nbsp;Basílica Santa Rosa en Barquisimeto, Venezuela, junto con una estatua de Simón Bolívar en primer plano. (Pixabay)

La imagen muestra la Basílica Santa Rosa en Barquisimeto, Venezuela, junto con una estatua de Simón Bolívar en primer plano. (Pixabay)

Michele Onorato/Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, nació un 24 de julio en 1783 en Caracas, Venezuela. Es considerado como uno de los personajes más determinante en la emancipación y unión de América Latina, por sus acciones e ideas, cuya gesta aún perdura.

Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña María de la Concepción Palacios y Blanco, ambos criollos.

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ANÁLISIS

A 193 años de su fallecimiento, el pensamiento de Simón Bolívar está vivo

Hoy, en Venezuela, se conmemora su nacimiento en medio del luto que se guarda por los terremotos dobles que se registraron hace exactamente un mes, que dejaron, en cifras oficiales, un saldo de más de 5,000 muertos, 16,000 heridos y un sin números de desaparecidos.

El título de Libertador le fue conferido en 1813, tras lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela del yugo español.

Vivió los primeros años de su vida bajo el cuidado especial de la Negra Matea y tuvo grandes maestros como Andrés Bello, José Antonio Negrete, Guillermo Pelgrón, el padre Francisco Andújar, pero quien mayor influencia ejerció sobre su formación en los años iniciales fue Simón Rodríguez.

En agosto de 1805, en su paso por Europa, el “Hombre de América” pronunció aquel recordado juramento del Monte Sacro, el cual cumplió al pie de la letra: “Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español”.

El líder de los movimientos independentistas de Sur América en el siglo XIX, murió en Santa Marta de Colombia, un 17 de diciembre de 1830, tras contraer fiebre amarilla.

FUENTE: Con información de Confirmado

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