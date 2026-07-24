viernes 24  de  julio 2026
EMERGENCIA

María Corina Machado llama a los venezolanos a acompañarse y levantarse tras dolor por sismos

"Venezuela está en duelo. No hay un solo instante en que no desee con toda mi alma poder abrazarnos", señaló María Corina Machado

La líder política venezolana, María Corina Machado.&nbsp;

La líder política venezolana, María Corina Machado. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La líder opositora, María Corina Machado, envió un mensaje al pueblo de Venezuela este viernes al cumplirse un mes de los devastadores terremotos que han dejado más de 5,000 fallecidos. A través de su cuenta en X, llamó a la solidaridad, a sostenerse y a levantarse.

"Todos estamos enfrentando esta tragedia de una manera muy personal y ninguno, ninguno debería atravesarla solo. Hoy es momento de sostenernos, de cuidarnos, porque hay algo que ninguna tragedia puede llevarse: Nuestra capacidad de abrazarnos, de acompañarnos, de levantarnos juntos. Nos tenemos. Esa es la fuerza que nos mantiene y nos mantendrá siempre en pie", indicó.

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La dirigente, quien está fuera del país desde su salida clandestina para recibir el Nobel de la Paz en octubre de 2025, recordó que el doblete sísmico es la mayor tragedia que ha vivido el país.

"Venezuela está en duelo. No hay un solo instante en que no desee con toda mi alma poder abrazarnos, mirarnos a los ojos, acompañarnos como este momento merece. Aunque hoy no pueda estar físicamente, yo estoy ahí, con cada uno de ustedes. Cada familia que todavía llora a quienes perdieron, con quienes siguen buscando respuestas, con quienes intentan empezar de nuevo después de perder su casa, su trabajo, todo lo que tenían, con los millones de venezolanos que están lejos de su casa, viviendo este dolor sin poder abrazar a los suyos", expresó.

Reconciliación en Venezuela

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo el jueves María Corina Machado puede tener un rol en "la reconciliación" de Venezuela, cuya política se ha visto sacudida desde la captura en enero del exdictador Nicolás Maduro por parte de Washington.

"Estoy seguro de que ella puede tener un rol", dijo el estadounidense sobre las conversaciones que el chavismo y la oposición comenzarán en agosto, al ser consultado durante una rueda de prensa en los márgenes de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada esta semana en Filipinas.

FUENTE: Con información de María Corina Machado

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