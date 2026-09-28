Abaten a alias "Robinson Gutiérrez", implicado en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay

BOGOTÁ — El presidente de Colombia , Abelardo de la Espriella, confirmó que las Fuerzas Militares dieron de baja a alias "Robinson Gutiérrez", cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia al mando de alias "Iván Márquez".

La operación coordinada entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana tuvo lugar en el municipio de Tello, departamento del Huila. Durante el operativo de la fuerza pública, las autoridades informaron además de la captura de tres presuntos integrantes de la organización armada.

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El mandatario colombiano enfatizó que el abatido estaba vinculado al atentado en el que fue asesinado el entonces aspirante presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

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Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias “Robinson Gutiérrez”, cabecilla político y financiero de la estructura… pic.twitter.com/17Huz6PHeq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

Acciones criminales en el sur del país

Extorsión y amedrentamiento: Las investigaciones oficiales señalan que alias "Robinson Gutiérrez" dirigía redes de extorsión y amenazas contra comunidades campesinas en los departamentos de Huila y Caquetá.

Reclutamiento e impacto regional: El reporte militar atribuye al sospechoso acciones de reclutamiento forzado de menores, así como hostigamientos y ataques terroristas contra la población civil y efectivos de la fuerza pública.

Impacto a la estructura de la Segunda Marquetalia: Con esta baja, el Gobierno colombiano asegura haber asestado un golpe directo a las finanzas y a la capacidad operativa de la facción armada que opera en el sur del territorio nacional.

El procedimiento forma parte de la ofensiva militar desplegada en las regiones del sur colombiano para neutralizar las estructuras armadas que operan al margen de la ley.