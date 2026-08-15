OIM alerta sobre riesgos de trata de personas en zonas de Colombia afectadas por terremoto

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década dejara al menos 169 muertos y destruyera decenas de edificios.

BOGOTÁ — La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió este sábado sobre el riesgo de trata de personas en las zonas afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, ante la vulnerabilidad de quienes han perdido sus viviendas, sus medios de vida o sus redes de apoyo.

“Las redes de trata suelen aprovechar la vulnerabilidad y la urgencia de las comunidades afectadas para acercarse con falsas promesas de empleo, apoyo económico, oportunidades educativas o carreras deportivas”, indicó Dayan Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la OIM, hace parte del sistema de Naciones Unidas, en Colombia.

EMERGENCIA EEUU sube a $26,5 millones la ayuda a Colombia tras terremoto; cifra de muertos asciende a 288

Principales situaciones de explotación

Sexual comercial.

Trabajo forzado.

Mendicidad ajena.

Matrimonio servil.

Adopción ilegal.

Según el organismo, se debe informar a las familias, especialmente aquellas alojadas en albergues colectivos temporales, sobre cómo reconocer un potencial caso de trata de personas y activar mecanismos comunitarios de autocuidado y prevención.

Verificar ofertas

La primera línea de defensa frente a la trata de personas es la prevención pedagógica y colectiva en zonas impactadas, para asegurar entornos seguros.

La OIM recomendó a las familias verificar que las ofertas de transporte, alojamiento o ayuda procedan de instituciones oficiales y consultar con el personal humanitario antes de aceptar propuestas laborales o auxilios que impliquen trasladarse fuera de su ciudad o del país.

También recordó que ningún trámite legítimo exige entregar documentos de identidad, propios o de menores de edad, a particulares.

El organismo pidió además extremar la protección de niños, niñas y adolescentes, que deben permanecer acompañados por sus familiares, y hacer un uso responsable de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde pueden difundirse ofertas engañosas.

La OIM informó de que ya trabaja en las zonas afectadas por el terremoto para identificar necesidades y riesgos de protección y prepara acciones de prevención en albergues y centros comunitarios, además de divulgar las rutas disponibles para denunciar posibles casos de trata.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes deja hasta este sábado 294 muertos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

FUENTE: Con fuente de EFE/OIM