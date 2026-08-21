viernes 21  de  agosto 2026
COLOMBIA

Abelardo De la Espriella asegura que nueva cúpula militar ganará la guerra al narcoterrorismo

"Es la última oportunidad para que todos los bandidos se sometan al imperio de la ley.”, destacó el presidente Abelardo De la Espriella

En el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, al presentar su cúpula militar el 20 de agosto de 2026

"En el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, al presentar su cúpula militar el 20 de agosto de 2026

Cuenta en X de Abelardo De la Espriella
Por Sofía Nederr

BARRANQUILLA.- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció la renovación de la cúpula militar del país, tras informar de al menos cinco importantes nombramientos, entre ellos el del Jefe del Estado Mayor Conjunto. Dijo que tiene el objetivo de combatir "de forma contundente" el "narcoterrorismo".

"Como lo dije durante la campaña, la seguridad es eje fundamental de este Gobierno y estoy cumpliendo con la palabra que empeñé a los compatriotas, a esos cerca de trece millones de compatriotas que confiaron en mí y que votaron decididamente", señaló el mandatario este jueves. También aseguró que la cúpula castrense es "absolutamente extraordinaria" y hará posible "ganar la guerra al narcoterrorismo".

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Destacó que los militares designados son los mejores oficiales para ganar la lucha contra la criminalidad. "Estoy comprometido en liberar a Colombia del crimen, del delito, de la zozobra diaria que el narcoterrorismo le impone a nuestra sociedad, que el crimen organizado todo el tiempo está ejerciendo contra nuestra población inerme", puntualizó De la Espriella.

La cúpula militar designada la encabezan los generales Erik Rodríguez Aparicio y Carlos Carrasquilla Gómez, con más de tres décadas de servicio, quienes conducirán las Fuerzas Militares y el Estado Mayor Conjunto respectivamente. El general José Bertulfo Soto Sánchez dirigirá el Ejército y el vicealmirante Javier Jaime Pinilla estará a cargo de la Armada Nacional de Colombia.

Por otra parte, la Fuerza Aeroespacial recupera el nombre de Fuerza Aérea y será conducida por el general Juan Martínez Osa.

El 12 de agosto, la presidencia del abogado derechista señaló en un comunicado: "Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, siguiendo las directrices del presidente de la República, Abelardo De la Espriella. Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Bajo la ley

El mandatario colombiano también hizo un ultimátum a los grupos criminales: "Lo reitero, como lo he dicho, es la última oportunidad para que todos los bandidos se sometan al imperio de la ley. Delincuente que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde”.

De la Espriella sostuvo que "no habrá un metro de la geografía nacional" que no sea patrullado por las fuerzas militares colombianas.

"No habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad. En la era del tigre, en el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, aseveró.

FUENTE: Con información de Europa Press/Semana

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