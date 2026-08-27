Abelardo De La Espriella firma la extradición a EEUU de cinco cabecillas vinculados a la paz total de Petro

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la firma de las resoluciones de extradición hacia Estados Unidos de cinco acusados de narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo.
El Gobierno nacional ratificó el desmonte de las garantías otorgadas a mandos de grupos al margen de la ley en administraciones anteriores
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la firma de las resoluciones de extradición hacia Estados Unidos de cinco acusados de narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo.
Las solicitudes, respaldadas formalmente por el Ejecutivo, recaen sobre líderes criminales cuyos trámites de entrega habían sido pausados o frenados durante la administración de Gustavo Petro bajo el marco de las conversaciones de la paz total, reseña Revista Semana.
Tres de los señalados se encuentran bajo custodia de las autoridades, mientras que las fuerzas de seguridad adelantan operativos de búsqueda para dar con el paradero de los dos restantes e implementar las órdenes administrativas de traslado internacional.
La nómina de extraditables abarca a jefes de diversas estructuras armadas con presencia en el sur, norte y occidente del país:
Con la reactivación de estas órdenes ejecutorias, el Gobierno nacional ratificó el desmonte de las garantías otorgadas a mandos de grupos al margen de la ley en administraciones anteriores, priorizando los requerimientos de la justicia internacional.