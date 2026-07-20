Presidente electo Abelardo de la Espriella denuncia plan criminal para atentar contra su vida

El presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante su candidatura presidencial

BOGOTÁ.- El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, denunció este lunes que recibió información de inteligencia sobre un supuesto plan de organizaciones armadas ilegales para atentar contra su vida durante el desarrollo de su agenda de reuniones regionales.

Las informaciones conocidas por el equipo del mandatario electo advierten de un supuesto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos (unos 900.000 dólares) para ejecutar el atentado.

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"El equipo de seguridad del presidente electo Abelardo de la Espriella recibió en las últimas horas información de inteligencia que advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida", señaló un comunicado de su equipo.

Atribuyeron la presunta amenaza a una conspiración de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC.

De acuerdo con el comunicado, la información de inteligencia también alerta sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, para materializar una acción violenta.

Pese a la denuncia, el equipo de De la Espriella aseguró que el mandatario electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de transición territorial porque considera que "Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia".

Mano dura contra criminales

El abogado millonario de 47 años, que se posesionará el 7 de agosto, promete una política de mano dura contra los grupos armados ilegales y desmantelar los diálogos de paz que mantiene el presidente izquierdista Gustavo Petro con varias organizaciones criminales.

La denuncia se produce en medio de un clima de fuerte tensión política tras las elecciones presidenciales, cuyo resultado Petro sigue sin reconocer porque no ganó su delfín.

Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década con frecuentes atentados de las guerrillas, masacres y extorsiones. En un mitin el año pasado fue asesinado el precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay.

FUENTE: Con información de EFE/ AFP