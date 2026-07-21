martes 21  de  julio 2026
POLÍTICA

Uribismo gana la presidencia del Senado en Colombia

Los legisladores sumaron sus votos en favor de Honorio Henríquez con el propósito explícito de frenar las aspiraciones del bloque de Abelardo de la Espriella

Congreso de Colombia.&nbsp;

Congreso de Colombia. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Senado de la República de Colombia eligió como su nuevo presidente a Honorio Henríquez, representante del Centro Democrático y figura cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La elección representó una maniobra estratégica de alta tensión política al dejar sin el máximo cargo legislativo a Alfredo Deluque, candidato que contaba con el respaldo directo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

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Durante la jornada de votación en el hemiciclo, Henríquez alcanzó la victoria tras obtener 56 votos a favor, superando los 45 apoyos reunidos por Deluque, aspirante de la colectividad Partido de la U. Esta diferencia determinó el resultado de una de las contiendas parlamentarias más disputadas de los últimos años en el país.

Alianza con el Pacto Histórico de Colombia

El aspecto crucial que definió la balanza consistió en el sorpresivo acompañamiento de los senadores del Pacto Histórico, coalición que lideró el presidente saliente Gustavo Petro. Los legisladores de izquierda sumaron sus votos en favor del candidato uribista con el propósito explícito de frenar las aspiraciones del bloque oficialista entrante.

La bancada del Pacto Histórico justificó su decisión mediante varios pronunciamientos públicos donde puntualizaron la naturaleza de su respaldo:

  • Oposición frontal: Aclararon que el voto no representó una alianza ideológica, sino una postura firme contra la figura de Abelardo de la Espriella y sus abusos de poder.

  • Distanciamiento ideológico: Reiteraron mantenerse en las antípodas del pensamiento del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe.

  • Garantías parlamentarias: Exigieron al nuevo presidente de la corporación garantías democráticas y altura política para el ejercicio pleno de la oposición.

  • Mensaje al ejecutivo entrante: Calificaron la jornada como una rotunda derrota política para el sector del presidente electo en la apertura de la legislatura.

¿Qué significa este resultado?

Dado que la colectividad del nuevo mandatario posee una representación minoritaria en el Congreso, requerirá tejer alianzas complejas con otras bancadas para avanzar en la aprobación de sus iniciativas legislativas.

Frente a los roces previos a la votación, Álvaro Uribe advirtió que su colectividad no aceptará presiones ni maniobras en su contra por parte del entorno del ejecutivo electo. El líder del Centro Democrático dejó en claro que la colectividad mantendrá una postura firme y defensiva ante cualquier intento de debilitar su presencia en el escenario político colombiano.

FUENTE: Con información de Europa Press / INFOBAE

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