miércoles 22  de  julio 2026
CAMBIO DE GOBIERNO

Cancillería colombiana pide renuncia de embajadores a dos semanas de cambio de Gobierno

Ya varios embajadores han cumplido con el trámite. Congreso aún no decide si autoriza a Abelardo De la Espriella jurar en una guarnición militar

Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia.(EFE)

Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia.(EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La Cancillería colombiana pidió este miércoles, 22 de julio, la renuncia de los embajadores del país a dos semanas del cambio de Gobierno entre el mandatario colombiano saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que será el próximo 7 de agosto, pero aún el Congreso no ha decidido si autoriza l nuevo mandatario asumir el mando en una guarnición militar.

La instrucción fue emitida por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en cumplimiento del artículo 91 del Decreto Ley 274, que establece que “los jefes titulares de las misiones diplomáticas deberán presentar su renuncia a sus cargos” al concluir el periodo del Gobierno en el que fueron designados.

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En el mensaje interno, divulgado por la emisora colombiana Caracol Radio, se establece que el plazo máximo para enviar las cartas de renuncia a la Cancillería es hasta este jueves 23 de julio.

El texto precisó además que la disposición tiene carácter obligatorio y detalló que los embajadores pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular no serán afectados ni perderán los beneficios laborales especiales contemplados en la legislación.

La Cancillería pidió a los jefes de misión enviar la carta al presidente saliente, con copia a la ministra de Relaciones Exteriores y otros responsables de hacer cumplir la disposición legal.

Villavicencio, que será sustituida por Omar Bula Escobar, canciller designado por De la Espriella, agradeció a los funcionarios que ya cumplieron con ese trámite y pidió a quienes faltan agilizar el envío de la carta.

Asimismo, la ministra destacó “el valioso apoyo, compromiso y labor desarrollada” de los embajadores durante su gestión al frente de las diferentes representaciones diplomáticas de Colombia.

La solicitud se produce a dos semanas de la conclusión del mandato de Petro y forma parte del procedimiento previsto en la normativa que regula el servicio exterior colombiano para los embajadores al finalizar un periodo presidencial.

Congreso aún no decide

El nuevo Congreso colombiano, que se instaló el pasado 20 de julio, aún no ha tomado una decisión si autoriza o no al presidente elector De La Espriella a jurar en la guarnición de Popayán, al sur del país, tal y como es su deseo.

El partido Salvación Nacional hizo la propuesta que se debate de aprobar que la toma de posesión sea fuera de Bogotá y de la sede física del Parlamento.

También enfrenta el obstáculo del presidente Gustavo Petro que ordenó que ninguna instalación militar o policial sirva para la ceremonia de transmisión de mando.

FUENTE: Con información de EFE

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