martes 7  de  julio 2026
COMERCIO

El déficit comercial de EEUU aumenta en mayo

El déficit comercial se disparó un 42,2% con respecto al mes anterior, hasta los 77.600 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio

El presidente de Estados Unidos Donald J Trump impuso nuevos aranceles a decenas de países.

El presidente de Estados Unidos Donald J Trump impuso nuevos aranceles a decenas de países.

ANTHONY WALLACE/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó en mayo debido al efecto combinado del repunte de las importaciones por las grandes inversiones en tecnología y de otros productos por el sólido consumo, que estuvieron por encima de las exportaciones, según datos del gobierno publicados este martes.

A pesar de las exportaciones récord de crudo estadounidense y de productos agrícolas tras nuevos acuerdos comerciales, el volumen de las importaciones fue mayor a las exportaciones.

Lee además
Romelu Lukaku, número 9 de Bélgica, celebra con sus compañeros tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
FÚTBOL

Bélgica arrolla a EEUU y se cita con España en cuartos del Mundial 2026
Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela
SEGURIDAD

EEUU emite alerta por seguridad a sus ciudadanos tras terremotos en Venezuela

El sector de la inteligencia artificial fue uno de los que necesitó grandes importaciones para la construcción de centros de datos en el país.

El déficit comercial se disparó un 42,2% con respecto al mes anterior, hasta los 77.600 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio.

Suben las importaciones

Esta cifra fue ligeramente inferior a la prevista en consenso de analistas de Briefing.com.

Las importaciones subieron en mayo un 3,3%, hasta los 395.300 millones de dólares, mientras que las exportaciones descendieron un 3,2%, hasta los 317.700 millones de dólares.

Las importaciones estadounidenses de bienes de consumo se dispararon, al igual que las de petróleo crudo y otros suministros industriales, informó el Departamento de Comercio.

Las importaciones de automóviles y piezas, junto con las de accesorios informáticos, también aumentaron.

Las exportaciones de crudo del país se incrementaron de forma considerable, pero las de otros productos, como los productos farmacéuticos, descendieron.

Las exportaciones estadounidenses de crudo y productos petrolíferos aumentaron tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Un supertifón deja a miles sin electricidad en territorios de EEUU en el Pacífico

Catar responsabiliza a Irán de ataques a tres buques en el Estrecho de Ormuz

Trump dice que se estudiará la venta de cazas F-35 a Turquía

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump da declaraciones antes de partir en el helicóptero con destino a Arizona.
EEUU

Trump anuncia nuevo proyecto de renovación para la Casa Blanca: un helipuerto

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela hoy junto con el encargado de negocios John M. Barrett.
DEVASTACIÓN

Jefe del Comando Sur de EEUU viaja a Venezuela para coordinar la reconstrucción tras terremotos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el aspirante republicano a sucederlo en el cargo Byron Donalds.
ELECCIONES 2026

Aliados de DeSantis rompen filas y respaldan a Byron Donalds para gobernador de Florida

Imagen de referencia patrulla de policía.
TRAGEDIA

Muere un niño de 2 años hallado dentro de un vehículo en Hallandale Beach

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, número 07, reacciona tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Portugal y España, disputado en el estadio Dallas de Arlington el 6 de julio de 2026.
Fútbol

España elimina a Portugal y pone fin al último Mundial de Cristiano Ronaldo

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el aspirante republicano a sucederlo en el cargo Byron Donalds.
ELECCIONES 2026

Aliados de DeSantis rompen filas y respaldan a Byron Donalds para gobernador de Florida

Por Daniel Castropé
El exalcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, durante su visita a DIARIO LAS AMÉRICAS. 
TRAS LAS REJAS

Excandidato a gobernador de Florida Andrew Gillum arrestado por posesión de metanfetamina y marihuana

Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela
SEGURIDAD

EEUU emite alerta por seguridad a sus ciudadanos tras terremotos en Venezuela

Los arándanos o blueberries son una fruta de alto contenido nutricional.
ALERTA

Publix retira arándanos de sus tiendas en Florida por posible contaminación con E. coli

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, instala primer metro contador de agua inteligente. 
PROGRAMA PILOTO

Hialeah instala su primer medidor inteligente de agua para detectar fugas y evitar facturas elevadas