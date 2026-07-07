El déficit comercial de EEUU aumenta en mayo

El presidente de Estados Unidos Donald J Trump impuso nuevos aranceles a decenas de países.

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó en mayo debido al efecto combinado del repunte de las importaciones por las grandes inversiones en tecnología y de otros productos por el sólido consumo, que estuvieron por encima de las exportaciones, según datos del gobierno publicados este martes.

A pesar de las exportaciones récord de crudo estadounidense y de productos agrícolas tras nuevos acuerdos comerciales, el volumen de las importaciones fue mayor a las exportaciones.

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El sector de la inteligencia artificial fue uno de los que necesitó grandes importaciones para la construcción de centros de datos en el país.

El déficit comercial se disparó un 42,2% con respecto al mes anterior, hasta los 77.600 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio.

Suben las importaciones

Esta cifra fue ligeramente inferior a la prevista en consenso de analistas de Briefing.com.

Las importaciones subieron en mayo un 3,3%, hasta los 395.300 millones de dólares, mientras que las exportaciones descendieron un 3,2%, hasta los 317.700 millones de dólares.

Las importaciones estadounidenses de bienes de consumo se dispararon, al igual que las de petróleo crudo y otros suministros industriales, informó el Departamento de Comercio.

Las importaciones de automóviles y piezas, junto con las de accesorios informáticos, también aumentaron.

Las exportaciones de crudo del país se incrementaron de forma considerable, pero las de otros productos, como los productos farmacéuticos, descendieron.

Las exportaciones estadounidenses de crudo y productos petrolíferos aumentaron tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

FUENTE: Con información de AFP.