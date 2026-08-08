sábado 8  de  agosto 2026
ALIANZA RENOVADA

EEUU evalúa destinar 1.000 millones de dólares para apoyar al presidente de Colombia para la seguridad

El Departamento de Estado informó que el aporte es parte de un paquete de asistencia a de la Espriella en la “renovada alianza”; se avivan ataques guerrilleros

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el apoyo de EEUU tras su investidura el 7 de julio 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el apoyo de EEUU tras su investidura el 7 de julio 2026

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de EEUU informó que prevé destinar 1.000 millones de dólares al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, como parte de un plan de apoyo en materia de seguridad para respaldar a su nuevo gobierno.

El ofrecimiento procura recuperar el control del Estado de territorios dominados por grupos armados vinculados al narcotráfico que operan en la frontera, así como apoyar una mayor vigilancia para proteger a menores del reclutamiento forzoso y frenar flujos de migración ilegal.

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El gobierno de Donald Trump hizo el anuncio con motivo de la investidura de de la Espriella y busca dar otorgar esa asistencia como una de las piedras angulares de la "renovada alianza" entre ambos países, en coordinación con el Congreso, ante la nueva gestión presidencial en Colombia, se informó.

El nuevo presidente colombiano tomó posesión este viernes 7 de julio en Cali en una ceremonia a la que asistió una delegación de EEUU liderada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

Seguridad contra narcotráfico

Según el anuncio del Departamento de Estado, la asistencia de EEUU contempla reforzar con tecnología las fuerzas de seguridad de Colombia en la lucha contra organizaciones del narcotráfico, consideradas terroristas, y del crimen transnacional.

También prevé operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

Además, incorpora ampliar la erradicación de cultivos de coca y las operaciones de interdicción de cocaína, así como perseguir las finanzas de las organizaciones criminales, se indicó.

El Departamento de Estado enmarcó estas medidas en un nuevo capítulo de la relación bilateral, que incluye cooperación económica en energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología y energía nuclear civil, luego de la tensa relación con el saliente presidente Gustavo Petro.

La llegada de De la Espriella, que ha planteado una política de derecha y mano dura contra organizaciones armadas, abre nuevos vínculos entre Bogotá y Washington en momentos en que reaparecen amenazas de violencia.

Recrudecen ataques

Este sábado se informó que un grupo aún no identificado destruyó con explosivos un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca).

Un policía resultó muerto en el ataque el primero reportado tras la toma de posesión que se realizó justamente en ese lugar, en un acto inédito realizado fuera de Bogotá y ante militares.

"A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad. El Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo", escribió De la Espriella en su cuenta de X, al condenar el hecho violento.

Señaló que atentar contra "la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos".

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FUENTE: Con información de EFE y AFP

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