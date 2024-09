Abogados del expresidente Martinelli reclaman "reparación de daños"

El expediente de apelación refiere “el daño sufrido por Martinelli”, y en ese sentido se señala como causante del presunto daño que habría ocasionado “el Departamento de Estado de EEUU” que, según la representación legal de Martinelli, “ignoró esa regla”, dice el escrito entregado por sus abogados en Estados Unidos, el 19 de agosto, y del cual DIARIO LAS AMÉRICAS obtuvo una copia.

Funcionario involucrado

En 2017 Martinelli fue detenido en EEUU y en 2018 prosperó la extradición solicitada por Panamá para ser juzgado por lo que se define como el delito de “los pinchazos” (vigilancia ilegal y malversación de fondos).

Thomas Heinemann, el funcionario del Departamento de Estado de EEUU que llevó el caso, señaló, en ese momento, la procedencia de la extradición, advirtiendo que estaría amparado bajo el Principio de Especialidad, que establece que “no se puede encausar, enjuiciar o castigar a una persona por un delito distinto por el cual fue extraditado”.

Sin embargo, Heinemann emitió en octubre de 2020 una nota en donde afirmaba que la disposición del tratado ya no aplicaba para el exmandatario, opinión que sirvió de fundamento para que se agregaran dos nuevos delitos al expediente de Martinelli.

El escrito jurídico dice que Heinemann aplicó incorrectamente una interpretación del tratado que establece que la Regla de Especialidad deja de aplicarse solo si el individuo extraditado “ha tenido la oportunidad de regresar al país del cual fue entregado”.

Los abogados sostienen que el Departamento de Estado no podía suspender esa regla porque Martinelli aún no había tenido la oportunidad de regresar a EEUU, Panamá no había solicitado el levantamiento de esa disposición de protección y el caso penal por el cual fue extraditado todavía estaba pendiente de apelación.

Otro de los puntos de interés de esta historia referente al expresidente Martinelli es que Heinemann hizo esa “nota explicativa” cuando ya no era funcionario del Departamento de Estado.

La historia

Martinelli (presidente de Panamá entre 2009 y 2014) llegó a EEUU en 2015, tras ser acusado en su país (aseguran sus abogados, sin pruebas) de un delito conocido como “los pinchazos”, (intercepción de llamadas a empresarios, políticos y otros).

El exmandatario alegó en aquel momento persecución política por parte del entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela (2014 y 2019), pero, por la consecución de los hechos, al parecer, EEUU no tomó en cuenta estos argumentos.

Se inició el proceso para tramitar su extradición y para ello en 2016, el gobierno panameño contrató a la firma de abogados Foley Hoag LLP, para que brindara asesoría, según publicó el medio informativo panameño Crítica.

Esta firma de abogados incluyó a Harold Koh, un exasesor legal del Departamento de Estado de EEUU, quien había sido jefe directo de Thomas Heinemann, el hombre que manejó el proceso de extradición de Martinelli, asegura el medio panameño antes citado.

Acerca del caso, el portal de noticias Panamá América, alude que “todo apunta a un claro indicio de un tráfico de influencia que pudo haber facilitado la violación del tratado de extradición”.

“La relación de influencia de Harold Koh, sobre Thomas Heinemann, fue advertida incluso ante un Tribunal del Distrito Sur de La Florida”, considera en su publicación el referido medio.

Absuelto de “pinchazos”

En 2019, Martinelli fue declarado "no culpable" por el delito de “los pinchazos” y se ordenó su absolución, decisión que fue apelada y de inmediato se dio inició al procedimiento para un segundo juicio por la misma causa.

Ese mismo año, después de la primera absolución, se presentaron los dos nuevos cargos que encontraron un soporte jurídico en la lectura del exfuncionario del Departamento de Estado, delitos supuestamente cometidos durante el mismo período sin que los mismos estuvieran indicados en el trámite de extradición, según el alegato de los abogados de Martinelli.

El 8 de noviembre de 2021 concluyó el segundo juicio del exmandatario por “los pinchazos” y el Tribunal lo declara absuelto de forma unánime.

Es decir, fue absuelto dos veces en el mismo caso (por el cual fue extraditado) y ya no se podía volver a juzgar ni presentar ninguna querella sobre ese asunto, según las leyes panameñas. Pero los dos nuevos procedimientos agregados llevaban su curso, expone el documento presentado por los abogados del expresidente Martinelli.

Martinelli siguió firme con sus pretensiones presidenciales y ganó la consulta primaria de su partido Realizando Metas como abanderado en junio de 2023.

Pero, el 2 de febrero de 2024, se bloqueó esa aspiración. Al exmandatario le ratificaron la sentencia a 10 años y seis meses de prisión quedando inhabilitado políticamente por el caso de blanqueo de capitales de New Business. El 07 de febrero la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá le concedió el asilo.

Su equipo legal ha impugnado activamente las acciones tomadas en su contra en este procedimiento por múltiples vías legales y el tema sigue pendiente. Mientras que el otro caso relacionado con supuestos sobornos que Odebrecht confesó haber pagado en Panamá aún no ha llegado a juicio.

En todas sus declaraciones, Martinelli ha dicho que se trató de un montaje del expresidente Juan Carlos Varela y otros líderes de la oposición, con el fin de inhabilitarlo para las elecciones de 2024.

Apelación

El pasado 19 de agosto 2024 se presentó una apelación a nombre de Ricardo Martinelli ante un Tribunal del Distrito Sur de La Florida (Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito) la cual aseguran “que el exfuncionario del Departamento de Estado, Thomas Heinemann, habría desinformado a las autoridades panameñas y fuera de los canales diplomáticos correspondientes habría dicho que el Principio de Especialidad ya no era válido” De estas alegaciones los abogados presentan presuntas pruebas en el expediente.

“Un fallo favorable de este Tribunal en EEUU proporcionaría una reparación significativa y…exigiría a Panamá adherirse a la Regla de Especialidad”, concluye el escrito.

Asimismo, la defensa del expresidente en Panamá presentó el 21 de agosto una demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia que lo condenó a 10 años de prisión, teniendo como base la supuesta violación del Tratado de Extradición con EEUU. Alega una grave violación de los derechos de Martinelli y busca que la Corte Suprema de Justicia la anule.

FUENTE: ALEGATO DE APELACIÓN PRESENTADO ANTE UN TRIBUNAL DE EEUU / DIARIO LAS AMÉRICAS