Activista boliviana pide a venezolanos "mantener su temple"

Cuando fue consultada sobre la evaluación que tiene de Venezuela desde afuera, dijo: “Les voy a decir es que no están perdiendo y no es tan débiles. Están en medio de un proceso que es tan caótico y a veces tan largo que puede desorientar. Pero la realidad es que son mayoría. Esto hay que asumirlo. Ya no son minoría, ni víctimas. No son los oprimidos, son mayoría”, insistió la defensora de derechos humanos en una entrevista con SinMordaza.

“Nuestro mensaje para todos los venezolanos y venezolanas en estos días tan decisivos para la democracia y libertad de Venezuela y la región: Están ganando y Maduro lo sabe, no se rindan que la verdad está de su lado. Estamos con ustedes”, dijo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RiosDePie/status/1821339555192005076&partner=&hide_thread=false Ayer en entrevista con @rodrigosinmordaza de @Sinmordaza junto a nuestra co-fundadora @JhanisseVDaza : nuestro mensaje para todos los venezolanos y venezolanas en estos días tan decisivos para la democracia y libertad de Venezuela y la región. Están ganando y Maduro lo sabe, no… pic.twitter.com/gzOE8N0bfk — Rios de Pie (@RiosDePie) August 8, 2024

Defensores de la democracia

Resaltó que “en este momento ustedes ( los venezolanos) son la encarnación de la defensa de la democracia. No solo en Venezuela sino en el Hemisferio, no solo en Latinoamérica sino en las Américas como Continente. Entonces la fortaleza y la convicción de saber que son mayoría, que tienen tanto apoyo internacional, que vemos tanta gente que los estamos mirando con la admiración, les tiene que dar temple y dar convicción de la fuerza que tienen".

Los venezolanos tienen que entender que la estrategia de triunfo “se va a ir mostrando". Puntualizó que los ciudadanos tienen que confiar en su liderazgo, haciendo alusión a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes "han hecho cosas que ninguna otra oposición ha podido comprobar. El nivel de éxito que ustedes han tenido frente a una dictadura de ese nivel ninguna otra”, dijo entusiasmada la activista de derechos humanos.

“Entonces ya están ganando, ya son fuertes. Solo tienen que mantener el temple, la fortaleza, la calma y ejecutar lo que les vaya diciendo su liderazgo. Pero la calle no se enfría en la medida en que ustedes no se rindan. No se dejen afectar por los mensajes del régimen. Ustedes son fortaleza y ya han ganado y de manera no violenta”, enfatizó.

Jhanisse Vaca-Daza es la Directora de Programas y Becaria de la Libertad, especialista en divulgación y gerenta del programa Becaria de la Libertad en la Fundación de Derechos Humanos (HRF). Fue cofundadora del movimiento ciudadano no violento boliviano Ríos de Pie.

FUENTE: SIN MORDAZA / DIARIO LAS AMÉRICAS