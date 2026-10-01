Activista cubana Anna Bensi califica de injusto su proceso judicial, en medio de una ola represiva

La creadora de contenido y activista cubana, Anna Sofía Benítez Silvente (d), acompañada de su madre, Caridad Silvente (i), habla con periodistas a su llegada al Tribunal Municipal este jueves, en La Habana.

LA HABANA.- La creadora de contenido y activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente , conocida en redes sociales como Anna Bensi, afirmó que no espera un juicio justo para ella y su madre, Caridad Silvente, al ingresar al Tribunal Municipal de La Habana del Este.

La joven de 21 años y su madre enfrentan un proceso penal a partir de la querella presentada por un suboficial del Ministerio del Interior (MININT), quien sostiene que la activista vulneró su intimidad al grabar y difundir en redes sociales la entrega de una citación policial en su vivienda en Alamar el pasado 10 de marzo.

Minutos antes de entrar a la sala de audiencias, Bensi se dirigió a la prensa para denunciar el despliegue policial desplegado en los alrededores de su vivienda y durante su trayecto al tribunal, operativo que culminó con el arresto del activista cristiano David Espinosa Martínez. A pesar del acoso de las fuerzas de seguridad, cerca de 30 representantes de varias organizaciones religiosas acudieron a las inmediaciones de la sede judicial para expresar su respaldo con cantos y oraciones, logrando que el pastor de la congregación de Alamar, Arturo Leal, y el presidente de la Convención Bautista de Cuba, Bárbaro Marrero, ingresaran como acompañantes al recinto.

Ante los medios, la joven defendió el uso de plataformas digitales como una herramienta legítima de expresión cívica y no como una amenaza criminal, reafirmando su postura crítica frente al modelo político de la isla. Bensi sostuvo que no constituye delito alguno manifestar el desacuerdo con la gestión del país y enfatizó que la única solución sostenible para la nación caribeña pasa por el restablecimiento de la democracia y la convocatoria a elecciones libres.

El proceso legal en su contra se fundamenta en la acusación de coautoría por presuntos actos contra la intimidad personal, la propia imagen y la voz. Bajo el Artículo 393 del Código Penal cubano, la difusión de este tipo de contenidos en redes sociales o medios de comunicación constituye una figura agravada que contempla sanciones de hasta cinco años de privación de libertad.

El caso ha generado repercusión en el ámbito internacional. Desde la Florida, la congresista estadounidense María Elvira Salazar calificó la vista oral como un intento desesperado del régimen por intimidar a la ciudadanía, asegurando que la comunidad internacional mantiene la vigilancia sobre las acciones judiciales emprendidas contra Bensi y su madre.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta de la ola represiva en marcha en Cuba

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta de la ola represiva en marcha en Cuba para evitar desplazamientos de periodistas independientes, activistas y religiosos hacia el juicio contra la creadora de contenido Ana Sofía Benítez Silvente y su madre, Caridad Silvente Laffita, que se celebra este jueves.

Entre los afectados está la periodista Yoani Sánchez, que denunció un operativo policial desde el amanecer para impedirle salir de su casa. Igualmente, la periodista Camila Acosta y los miembros del proyecto audiovisual Fuera de la Caja Cuba. Hasta el momento han sido detenidos el activista David Espinosa y su esposa cuando se dirigían al tribunal, al igual que el pastor evangélico Rolando Pérez Lora, miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba.