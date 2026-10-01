jueves 1  de  octubre 2026
VENEZUELA

Diosdado Cabello intenta confundir y a la vez que acepta regreso de María Corina, la desafía

El ministro chavista consideró un “show” las denuncias sobre las trabas para el retorno de la líder opositora a su país, mientras la gente exige elecciones

&nbsp;Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.&nbsp;

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 

EFE/ Miguel Gutierrez
Por Valeria Montero

ARACAS.- El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, emplazó a la líder opositora María Corina Machado a que disponga su regreso a Venezuela, tras tildar de “show” las denuncias del equipo político sobre trabas en al menos siete intentos de volver al país tras un exilio de casi un año.

“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es el problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo Cabello en su programa televisivo este miércoles en la noche.

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La declaración del ministro encargado de la seguridad y pilar del régimen de Delcy Rodríguez, es la segunda en menos de una semana sobre los deseos de Machado a quien el senador de EEUU Ricky Scott expresó su respaldo hace dos días.

El viernes pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, negó que desde el régimen se esté impidiendo el regreso de Machado.

El chavista respondió así a la denuncia sobre las trabas hecha pública un día después de que el presidente Donald Trump sostuvo una reunión “breve” con la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien al día siguiente intervino en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Regreso de María Corina Machado

Tras afirmar que las esas denuncias respondían a "un ataque a la sesión de la ONU", Cabello retó a Machado.

"Venga a rendirle cuenta a su gente (...) siempre echándole la culpa a los demás de sus irresponsabilidades", dijo. “Que venga para que vea cómo van las cosas aquí", añadió.

Machado salió de Venezuela en noviembre de 2025, tras permanecer en clandestinidad por persecución desde el año anterior en el contexto de las elecciones fraudulentas, y desde su exilio ha anunciado varias veces su disposición a regresar al país.

Elecciones en Venezuela

Desde agosto pasado ha intentado volver en al menos siete ocasiones desde EEUU y Panamá, pero ha encontrado obstáculos, según su equipo político de Vente Venezuela por la red social X.

El viernes pasado, la jefa de comunicaciones de la organización, Claudia Macero, en el exilio desde 2025 cuando fue extraída junto a otros dirigentes de la Embajada de Argentina en Venezuela, llegó por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a Venezuela, lo que ha sido interpretado como otro paso que prepara el camino para la líder opositora.

El regreso se ha planteado en medio de exigencias de un cronograma electoral que fije finalmente la fecha de los comicios que son objeto de los equipos negociadores de la oposición y el chavismo, bajo el impulso del gobierno de EEUU.

FUENTE: Con información de EFE; Informe21.com

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