María Corina Machado: "Venezuela será libre y nos veremos muy pronto en casa"

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MIAMI.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que Venezuela atraviesa una oportunidad para avanzar hacia una transición democrática y sostuvo que la participación de los ciudadanos será determinante para garantizar que ese proceso sea "ordenado e irreversible".

Durante su intervención telemática en la cuarta edición del Foro América Libre, celebrado en México, Machado destacó que la defensa de la libertad en Venezuela debe formar parte de un objetivo democrático para todo el hemisferio y sostuvo que Cuba, Nicaragua y Venezuela continúan sin condiciones de libertad y democracia.

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"Los venezolanos queremos elegir, queremos hacernos cargo de nuestro propio destino", afirmó Machado, quien planteó la necesidad de construir desde las bases "los grandes consensos" para alcanzar un acuerdo nacional que permita la restitución de la República.

La dirigente opositora señaló que la participación ciudadana será la principal garantía de que la transición venezolana pueda desarrollarse de manera estable.

"La garantía de que nuestra transición será ordenada e irreversible es la participación de nuestra propia gente", sostuvo.

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Machado destaca la movilización ciudadana

Machado recordó las primarias opositoras del 22 de octubre de 2023, organizadas por la sociedad civil, y las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, procesos que presentó como hitos de la movilización ciudadana contra el régimen chavista.

Según la dirigente, en ambos procesos los venezolanos expresaron su voluntad de recuperar "la libertad, la democracia y la dignidad".

Machado también afirmó que los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 representaron una derrota para el régimen y sostuvo que la oposición logró documentar su triunfo mediante las actas electorales. Estas afirmaciones forman parte de la posición sostenida por la oposición venezolana sobre esos comicios.

La líder opositora señaló que, después de esos procesos, la persecución contra dirigentes, activistas y ciudadanos incrementó la presión sobre el movimiento democrático, pero aseguró que la organización ciudadana permitió mantener la lucha por un cambio político.

Reconocimiento a EEUU

Durante su intervención, Machado reconoció especialmente el papel de Estados Unidos en los acontecimientos que derivaron en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

A juicio de la dirigente, esa actuación abrió una oportunidad para que Venezuela avance hacia una "genuina transición a la democracia".

"Gracias a ese logro extraordinario ciudadano, y también, desde luego, a la nación de los Estados Unidos que llevó a Nicolás Maduro a enfrentar la justicia el 3 de enero, Venezuela vive la oportunidad de desarrollar una genuina transición a la democracia", afirmó.

Machado sostuvo que convertir esa oportunidad en una transición efectiva corresponde principalmente a los venezolanos, aunque reclamó el respaldo de los sectores democráticos de otros países, especialmente del continente americano.

Una transición con participación ciudadana

La dirigente insistió en que el futuro político de Venezuela no debe definirse exclusivamente entre grupos de poder, sino con la participación directa de los ciudadanos.

"Nuestra transición a la libertad será con la gente o no será", afirmó.

En ese sentido, planteó que los venezolanos deben asumir un papel activo en la reconstrucción institucional y en la definición del futuro del país.

"No puede haber gobierno del pueblo sin el pueblo", sostuvo.

Machado también vinculó la urgencia de la transición con la situación económica y social de Venezuela. Afirmó que el país enfrenta una "pobreza feroz" después de 27 años de "castro-chavismo" y acusó al régimen de intentar mantenerse en el poder mediante mecanismos destinados a ganar tiempo y obtener respaldo.

La dirigente afirmó que los venezolanos están "más unidos que nunca" en torno al objetivo de recuperar la libertad y destacó la importancia de mantener la organización ciudadana.

Libertad para todo el continente

Machado extendió su mensaje más allá de Venezuela y sostuvo que la recuperación de la democracia en su país está vinculada con la situación política de otras naciones de la región.

"Será en todo el continente o no será", afirmó.

La Premio Nobel de la Paz consideró que la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua debe convertirse en un objetivo de los sectores democráticos del hemisferio y destacó la labor de los defensores de derechos humanos que trabajan por la liberación de presos políticos.

"Hoy los venezolanos estamos más unidos que nunca en torno al objetivo común de la libertad", afirmó.

Machado cerró su intervención con un mensaje de confianza en el futuro de Venezuela: "Les digo de corazón y con convicción, Venezuela será libre, y nos veremos muy pronto en casa".

FUENTE: Con información de Comando Venezuela