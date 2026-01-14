Activista cubano identifica a represor castrista como miembro de la seguridad de Maduro

José Rolando Casares Soto, activista cubano participa en el programa El Show con Tony Benítez y habla del represor castrista, Yoel Pérez, miembro de seguridad de Nicolás Maduro.

José Rolando Casares Soto, activista cubano en el exilio, identificó a Yoel Pérez, represor castrista y esbirro de la dictadura , como uno de los militares que integraban en anillo de seguridad de Nicolás Maduro al momento de su captura.

Durante su intervención en el programa, el Show con Tony Benítez, Casares Soto, relata su experiencia como exprisionero político y detalla cómo identificó a un exoficial cubano involucrado en actos de represión. En un primer momento nos dijo que se llamaba Simón. "La primera vez que lo vi andaba de civil, ahora sé que tenía grado de capitán", recuerda Casares Soto.

"Nosotros en Cuba no sabemos lo grados militares de los personeros, porque andan de civil y van por encima de la ley. Estos represores están, incluso por encima de la policía, ellos son los principales gestores de la represión", comentó el activista.

En relación a la participación de estos militares cubanos como parte del anillo de seguridad del dictador Nicolás Maduro, Casares Soto recordó que" los represores están adaptados en Cuba para amedrentar, golpear y encarcelar a personas pacíficas. Ellos nunca pensaron que iban a enfrentarse a soldados profesionales. Están preparados para reprimir al pueblo, por eso fueron a Venezuela", aseveró.

“Este señor fue uno de los que estuvo presente en mi proceso, uno de los que me reprimió directamente en la prisión de Kilo 5 y medio", afirma el activista.

En sus declaraciones, Casares Soto comenta que como parte de los insultos recibidos por el represor Yoel Pérez, estaba la frase: "lamebotas de los americanos, a ustedes hay que darles un tiro, hay que matarlos", al respecto afirma que "eso pasó en el 2016 y resulta ser que llegó el karma. Lo mataron a balazo, lo que quería hacer él conmigo".

El activista describe las condiciones inhumanas a las que fue sometido, mencionando que "las golpizas y las celdas de castigo eran el método cotidiano del régimen para intentar quebrarnos".

La dictadura de Cuba confirmó que el 15 de enero se realizará la repatriación de los restos de 32 efectivos militares que murieron en territorio venezolano, durante la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el operativo que se llevó a cabo el 3 de enero en Caracas, por parte de Estados Unidos.

A través de una nota en el diario oficial de la dictadura, Granma, las autoridades del régimen informaron que los restos llegarán en horas de la mañana al Aeropuerto Internacional José Martí, donde se realizará una primera ceremonia militar de homenaje póstumo.

Luego, los restos serán trasladados a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución, donde permanecerán expuestos al público.

El régimen ha movilizado a la población para concentrarla a ambos lados de la Avenida Rancho Boyeros durante el recorrido.

También determinó que el viernes se celebrarán actos simultáneos en todas las provincias del país y, por la tarde, los fallecidos serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa. Ese mismo día está prevista una concentración en la Tribuna Antiimperialista, frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.