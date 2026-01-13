Militares disidentes de Cuba exhortan a las Fuerzas Armadas a cumplir en la defensa del pueblo

El general Rafael del Pino, en representación del Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC) , se dirigió a los miembros de las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior de la isla a través de un comunicado público en el que exhorta a los militares a defender la soberanía del pueblo y no los intereses de la cúpula del régimen.

El pronunciamiento, difundido en la plataforma de Cuba Siglo 21 ocurre en un contexto marcado por la crisis económica en la isla y la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que ha generado repercusiones en la dinámica política regional. Debido a la injerencia de Cuba en Caracas y los estrechos nexos que unen ambos regímenes.

En el documento, Del Pino sostiene que la lealtad de las fuerzas militares debe corresponder a la soberanía del pueblo y no a los intereses del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). En este sentido, el texto califica la gestión de este conglomerado como una apropiación de la soberanía nacional y señala que los militares tienen el deber de defender los derechos ciudadanos por encima de las estructuras jerárquicas vinculadas a la administración económica del país.

Asimismo, el comunicado hace un llamado directo a los efectivos de seguridad para que se abstengan de utilizar la fuerza contra civiles durante las manifestaciones públicas derivadas de la actual situación humanitaria. El MOC argumenta que la crisis que atraviesa Cuba no es solo económica, sino sistémica, y requiere una transición hacia un modelo democrático.

La propuesta del movimiento para el futuro de Cuba se basa en la adopción de una economía de libre mercado y el establecimiento de un Estado de derecho. Según el comunicado, esta transformación es necesaria para garantizar una sociedad abierta y funcional, alineada con los intereses generales de la población cubana tanto dentro como fuera de la isla.

Texto íntegro:

A las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior de Cuba

Enero 12, 2026 – Ante la grave crisis humanitaria que vive nuestra patria, la cual inevitablemente se agravará después de los recientes acontecimientos en Venezuela, declaramos lo siguiente:

Ustedes han jurado defender la soberanía de Cuba, no han jurado lealtad a la oligarquía de GAESA. La soberanía descansa en el pueblo.

La oligarquía de GAESA se apropió de la soberanía de Cuba. El pueblo la reclama para transformar finalmente este sistema de opresión en una sociedad abierta, democrática, basada en leyes y economía de libre mercado “con todos y para el bien de todos”.

Cuando el pueblo salga de nuevo a las calles y se les ordene masacrar ciudadanos indefensos, viren sus armas contra aquellos que den esas órdenes y quienes se presten a obedecerlas. Son ellos quienes no nos representan y han usurpado la soberanía nacional.

Si en estas circunstancias Estados Unidos y otros países deciden proteger con su fuerza militar las protestas populares de la fuerza bruta del estado mafioso, desde ahora les tendemos la mano, tal y como hicieron nuestros mambises a los Rough Ridersde Theodore Roosevelt en 1898 cuando los ayudaron a poner fin a la crisis humanitaria creada por el General Valeriano Weyler.

Consideraremos traidores a la patria, su soberanía e independencia, a aquellos militares que deshonren su uniforme agrediendo al pueblo como vulgares mercenarios al servicio de la oligarquía de GAESA. Es hora de definiciones.

General Rafael del Pino, En nombre del movimiento cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC)

El mito de la "colaboración civil" cubana en Venezuela se desmoronó finalmente con la confirmación del dictador, Miguel Díaz-Canel, al admitir que 32 "compatriotas", miembros de la élite de las Fuerzas Armadas (FAR) y del Ministerio del Interior, murieron durante la ofensiva estadounidense que terminó por desarticular el anillo de seguridad de Nicolás Maduro.

Lo que durante años fue denunciado desde Miami como una ocupación silenciosa, ha sido validado por el propio régimen al declarar dos días de luto oficial por sus bajas de inteligencia.

El lenguaje utilizado desde el Palacio de la Revolución ha pasado de la retórica de las "batas blancas" al parte de guerra. Al hablar de una "férrea resistencia" y de caídos en "combate directo", La Habana no solo está reportando muertes; está confesando que sus oficiales eran el último muro de contención del chavismo.

"La arrogancia de La Habana no creía a Trump capaz"

El director de Cuba Siglo XXI, Dr. Juan Antonio Blanco, conversó en exclusiva para Diario las Américas sobre el escenario político que debe transitar ahora Cuba al quedar en evidencia el estrecho nexo con el régimen de Venezuela en espacios que van más allá de la cooperación en asistencia médica.

"La arrogancia de la Habana no creía que el presidente Trump sería capaz de capturar a Maduro, Díaz-Canel se mantuvo en el mismo discurso hasta lo último, apostando a que no iba a pasar nada", afirmó el historiador, diplomático y académico.

A partir de ahora, a juicio de Blanco, deben haber acciones distintas en Cuba, ya que el tablero político es otro.