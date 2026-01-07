EEUU impone pago de fianza de hasta 15,000 dólares a ciudadanos de Venezuela y Cuba que soliciten visado

MIAMI .— En una nueva disposición que endurece su política de migración , EEUU impondrá a ciudadanos de Venezuela y Cuba que soliciten visado para ingresar al país un depósito de fianza de hasta 15,000 dólares, a partir del 21 de enero de este 2026.

El pago, cuyo monto exacto determinará el oficial consular, se considerará una garantía de que las personas volverán a su país de procedencia.

El Departamento de Estado dio a conocer la nueva medida que exige a los solicitantes de visas B1 (negocios) o B2 (turismo) que depositen montos de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares.

Los afectados por esta nueva disposición migratoria, además de Venezuela y Cuba, son más de 30 países y entre estos se mencionan a Argelia, Nepal, Zimbabue y Uganda, se informó.

La disposición se anunció en medio de la incertidumbre política que genera el proceso de entendimiento del gobierno de Trump y la gobernante interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a través de una operación militar por tierra de fuerzas élites, en el Fuerte Tiuna, en Caracas, en el que permanecían en medio de las tensiones.

Condiciones para uso de visados

El Departamento de Estado estableció varias condiciones muy estrictas para el uso de los visados sujetos ahora a pago de fianza. Entre estas están:

— Puertos de entrada exclusivos: Quienes paguen la fianza solo podrán ingresar y salir de EEUU a través de tres aeropuertos: Washington Dulles, John F. Kennedy (Nueva York) y Logan (Boston).

— Riesgo de pérdida: El incumplimiento de los puntos de salida o el pago anticipado sin instrucción consular resultarán en la pérdida del dinero y la posible denegación de futuras entradas.

Según reportes, la inclusión de ciudadanos de Venezuela respondería a un mayor flujo migratorio por la eventual inestabilidad que podría generar la sacudida del régimen chavista, por lo que se endurece el control migratorio.

Cuba, por su parte, se encuentra en una situación vulnerable tras la captura de Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y en consecuencia de los suministros petroleros.

Se informó que el dinero se devuelve si se abandona territorio estadounidense antes de que venza la estadía autorizada.

Nueva alerta de EEUU

También la embajada de EEUU en Venezuela emitió una nueva alerta dirigida a sus ciudadanos para que no viajen a ese país.

El comunicado publicado por sus redes advierte de los riesgos e insta también a abandonar el territorio lo antes posible.

La misión diplomática con sede en Colombia reiteró la vigencia de las advertencias de viaje establecidas desde 2019 y sugirió ingresar en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir información actualizada sobre seguridad ciudadana.

