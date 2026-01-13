El 15 de enero Cuba repatriará los cuerpos de los 32 militares muertos en la captura de Maduro

La dictadura de Cuba confirmó que el 15 de enero se realizará la repatriación de los restos de 32 efectivos militares que murieron en territorio venezolano, durante la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el operativo que se llevó a cabo el 3 de enero en Caracas, por parte de Estados Unidos.

A través de una nota en el diario oficial de la dictadura, Granma, las autoridades del régimen informaron que los restos llegarán en horas de la mañana al Aeropuerto Internacional José Martí, donde se realizará una primera ceremonia militar de homenaje póstumo.

Luego, los restos serán trasladados a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución, donde permanecerán expuestos al público.

El régimen ha movilizado a la población para concentrarla a ambos lados de la Avenida Rancho Boyeros durante el recorrido.

También determinó que el viernes se celebrarán actos simultáneos en todas las provincias del país y, por la tarde, los fallecidos serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa. Ese mismo día está prevista una concentración en la Tribuna Antiimperialista, frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

El mito de la "colaboración civil" cubana en Venezuela se desmoronó finalmente con la confirmación del dictador, Miguel Díaz-Canel, al admitir que 32 "compatriotas", miembros de la élite de las Fuerzas Armadas (FAR) y del Ministerio del Interior, murieron durante la ofensiva estadounidense que terminó por desarticular el anillo de seguridad de Nicolás Maduro.

Lo que durante años fue denunciado desde Miami como una ocupación silenciosa, ha sido validado por el propio régimen al declarar dos días de luto oficial por sus bajas de inteligencia.

El lenguaje utilizado desde el Palacio de la Revolución ha pasado de la retórica de las "batas blancas" al parte de guerra. Al hablar de una "férrea resistencia" y de caídos en "combate directo", La Habana no solo está reportando muertes; está confesando que sus oficiales eran el último muro de contención del chavismo.

