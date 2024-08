Activistas piden a Reino Unido que se pronuncie sobre crisis en Venezuela y Cuba

La misiva, entregada en las oficinas del premier británico en el famoso número 10 de Downing Street, en Londres, por la activista y profesora cubana Dayamí Amador y el activista venezolano Henry Williams, busca llamar la atención sobre la grave situación de derechos humanos en ambos países, con énfasis en la liberación de los presos políticos.

“Una carta para que ellos se pronuncien a favor del pueblo venezolano y del pueblo cubano, principalmente para la liberación de todos los presos políticos, para que hagan presión por la democracia de los dos países, de Cuba y de Venezuela”, señalaron los activistas en su declaración.

El texto expresa la urgente necesidad de libertad y un cambio de sistema en Cuba, donde el régimen actual reprime y encarcela a quienes luchan por instaurar una democracia. Específicamente, se menciona el caso del líder opositor cubano José Daniel Ferrer García, encarcelado en Santiago de Cuba,

“Tenemos razones para creer que el gobierno cubano está matando lentamente a Ferrer y debemos detener las torturas en su contra antes de que sea demasiado tarde”, declararon los firmantes.

La presencia de Henry Williams, miembro del movimiento "Venezuela Alternativa", reforzó la denuncia de la falta de libertades en su natal Venezuela. Desde Londres, Williams explicó las razones que motivaron la acción, destacando la interconexión entre las crisis en Cuba y Venezuela.

“La idea surge debido a que desde el 28 de julio, con la victoria aplastante de Edmundo González Urrutia, los ojos del mundo entero están observando los hechos en Venezuela. Como ciudadano venezolano, me parece importante dar también énfasis a la crisis en Cuba, dado que ambas crisis provienen de la misma raíz de Patria o Muerte. Dayamí y yo, ambos somos creyentes en Patria y Vida, democracia y libertad”, expresó Williams.

Amador, por su parte, ofreció detalles sobre el proceso de entrega de la carta dirigida al primer ministro británico, un trámite que, aunque accesible a todos, requiere cumplir con ciertos protocolos de seguridad.

“Entregar una carta al Primer Ministro es posible para todo el mundo, siempre que cumpla con los requerimientos. Es un proceso donde haces una petición, esa petición se aprueba, propones un día, y ellos te dicen si o no. Si te dicen que no, te tienen que dar una razón, y entonces propones otro día. Tienes que llegar allí con una pieza de identidad, te hacen un chequeo de seguridad y entregas la carta abierta; no se puede dejar cerrada por problemas de seguridad. Te recibe la carta la persona de guardia en ese momento en la residencia del Primer Ministro”, explicó la cubana.

Ahora, ambos activistas están a la espera de una respuesta o acción por parte del Primer Ministro. “No sé si me contestará, pero bueno, por lo menos es una acción; está ahí y, como ya hemos escrito a otros miembros del parlamento del partido contrario, es probable que el Primer Ministro se pronuncie en un momento dado”, concluyó Amador.

FUENTE: Redacción/ Martí Noticias