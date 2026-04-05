Acto disruptivo en plena Semana Santa genera indignación en Colombia.

BOGOTÁ .- En medio de las celebraciones de Semana Santa , una situación generó controversia en la capital colombiana luego de que un grupo de personas irrumpiera en la carrera Séptima, coincidiendo con la tradicional visita a las siete iglesias, una de las prácticas más representativas de la fe católica.

Según reportes difundidos por medios locales, los participantes —quienes se identificaban como parte de corrientes alternativas y colectivos diversos— realizaron un recorrido por el conocido “Séptimazo”, en una acción que fue percibida por numerosos ciudadanos como una provocación en uno de los días de mayor recogimiento religioso.

Testigos indicaron que los manifestantes exhibían pancartas con la imagen del papa Francisco , acompañadas de la bandera colombiana, además de vestimentas y elementos visuales considerados disruptivos para el contexto de la jornada.

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"Irrespeto religioso"

La escena contrastó con el ambiente habitual de la fecha, en la que miles de fieles recorren templos en señal de devoción, oración y reflexión espiritual. La coincidencia de ambas actividades en el mismo espacio generó incomodidad entre asistentes, algunos de los cuales cuestionaron el momento elegido para la manifestación.

Aunque no se registraron incidentes de orden público, el episodio ha abierto nuevamente el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el respeto a las tradiciones religiosas, especialmente durante celebraciones de alta sensibilidad para la comunidad creyente.

La carrera Séptima, uno de los ejes más transitados de Bogotá, suele ser escenario tanto de expresiones culturales como de manifestaciones ciudadanas, lo que en esta ocasión derivó en un cruce de significados en plena Semana Santa.

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FUENTE: Con información de Redes Sociales