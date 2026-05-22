Colombia entra en la recta final para la primera vuelta presidencial

La carrera por la Presidencia de Colombia entra en su etapa decisiva. Los aspirantes a la primera vuelta concentran todos sus esfuerzos en las calles durante los últimos días previos a los comicios, que se realizarán el próximo 31 de mayo, con el fin de asegurar el respaldo popular en una contienda que muestra un panorama reñido.

El ambiente político vive una intensa agitación con las agrupaciones políticas volcadas por completo en las principales plazas públicas del país, con el firme propósito de convencer a los ciudadanos indecisos que definirán el rumbo de la nación en las urnas, reseña Revista Semana.

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Las campañas electorales entraron en una fase crucial donde los discursos masivos recobran un protagonismo absoluto. Tras meses de debates televisivos y confrontaciones en plataformas digitales, los candidatos prefieren ahora el contacto directo con la población. Las tarimas instaladas en puntos estratégicos de las capitales departamentales congregan a miles de simpatizantes que acuden para escuchar las propuestas de gobierno de primera mano.

El sector de votantes indecisos representa el botín más preciado en este tramo final del proceso electoral. Diferentes mediciones indican que un porcentaje significativo de la población toma su determinación definitiva pocos días antes de ejercer el derecho al voto.

Por este motivo, las estrategias de los equipos de campaña modificaron sus mensajes para volverlos más cercanos, sencillos y directos, dejando de lado las discusiones profundas para apelar a la emoción y a la urgencia de las transformaciones o la estabilidad institucional.

El Candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se hizou viral tras dirigirse a una multitud desde una cabina de vidrio blindado, portando chaleco antibalas y con guardaespaldas a su alrededor.

En medio de la polémica, algunos seguidores señalan que es una medida de protección frente a las amenazas, que algunas se han hecho realidad.

Los detractores sostienen que el hecho puede interpretarse como un símbolo de distanciamiento con electorado y el pueblo. También afirman que disminuye la percepción pública del liderazgo y aumenta la necesidad de seguridad en la política.

Las opiniones se dividen entre quienes argumentan que exagera el peligro, mientras que otros sostienen que es una respuesta política a la violencia en el país andino.

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Según cifras de la plataforma mundial de apuestas Polymarket el panorama para la elección del sucesor de Gustavo Petro muestra variaciones en los porcentajes de los aspirantes a la Casa de Nariño, proyectando posibles escenarios para el mandato presidencial de los próximos cuatro años, reseña Revista Semana.

Los datos indican una ventaja para Abelardo de la Espriella, quien obtiene el 49% de las opciones de victoria en el sistema de apuestas electrónicas. Con este porcentaje, de la Espriella supera por siete puntos a Iván Cepeda, quien alcanza un 42% en la intención de los apostadores dentro de la plataforma digital.

Juntos, ambos nombres concentran el 91% de las probabilidades totales registradas en el mencionado portal internacional.

La proyección numérica ubica en tercer lugar a la aspirante del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien cuenta con un 11,3% de opciones para asumir la jefatura del Estado colombiano.

Por su parte, el candidato Sergio Fajardo aparece en la medición con el 1% en las opciones de triunfo de acuerdo con las operaciones vigentes en Polymarket.

FUENTE: Revista Semana/Redes sociales