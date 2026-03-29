domingo 29  de  marzo 2026
Investigación

Confirman la muerte de auxiliar de vuelo de EEUU desaparecido en Colombia

El cuerpo médico forense trabaja actualmente en determinar las causas exactas del deceso, mientras que el gobierno local pidió a la justicia a proceder con celeridad

Avión de American Airlines de EEUU.&nbsp;

Avión de American Airlines de EEUU. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Las autoridades del departamento de Antioquia confirmaron el hallazgo del cuerpo de Eric Fernando Gutiérrez Molina, el auxiliar de vuelo de nacionalidad estadounidense que permanecía desaparecido en la ciudad de Medellín desde el pasado 22 de marzo.

De acuerdo con el reporte del portal web Noticias Caracol, el cadáver fue localizado en una zona rural situada entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias. Tras el levantamiento, los restos fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Medellín, donde los peritos forenses lograron la identificación plena del ciudadano de 32 años, quien cumplía funciones para la aerolínea American Airlines.

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Gutiérrez Molina fue visto por última vez en un establecimiento comercial del barrio Provenza, en el sector de El Poblado.

Según las investigaciones citadas por Noticias Caracol, el seguimiento a través de cámaras de seguridad permitió establecer que el hombre salió del lugar en compañía de varias personas y una mujer con destino al municipio de Itagüí, zona donde se perdió el rastro de su paradero.

¿Investigación?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación presentan avances significativos en la recolección de pruebas técnicas para identificar los vehículos y a los individuos que habrían participado en el suceso.

La principal línea de investigación sugiere que el fallecimiento ocurrió en el contexto de un hurto, presuntamente bajo el empleo de sustancias tóxicas para doblegar a la víctima.

El cuerpo médico forense trabaja actualmente en determinar las causas exactas del deceso, mientras que el gobierno local ha instado a la justicia a proceder con celeridad para dar con los responsables de este hecho.

Embed - Extranjero desaparecido en Medellín fue encontrado sin vida en zona rural del suroeste de Antioquia

FUENTE: Con información de Noticias Caracol

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