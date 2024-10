Administración Biden-Harris planea no extender el "parole humanitario" a migrantes venezolanos

MIAMI- El gobierno de Joe Biden no renovará el estatus legal de miles de migrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos a través del programa " parole humanitario ", destinado a reducir los cruces ilegales en la frontera, que fue puesto en octubre de 2022.

La medida ha sido anunciada hasta ahora solo para los venezolanos que han huido de su país debido a la crisis sociopolítica que afecta a ese país. Màs de 8 millones de personas han migrado.

No está claro si el ‘parole’ tampoco se extenderá para los ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití, en caso de que en efecto el gobierno tome la decisión.

"Otro beneficio"

El Departamento de Seguridad Nacional decidió no extender este estatus para los venezolanos, quienes recibirán instrucciones para solicitar otro beneficio migratorio o abandonar EEUU, reseñó el portal de noticias CBS News.

Según funcionarios estadounidenses y documentos revisados por CBS News, "esta medida afectará a quienes llegaron al país gracias a una política diseñada para ofrecer una alternativa legal de entrada".

Esta medida contrasta con las extensiones ofrecidas a afganos y ucranianos en situaciones similares. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a CBS News que decidieron no extender el programa a los venezolanos.

Aunque no se ha definido qué sucederá con cubanos, haitianos y nicaragüenses que también participaron en el programa, los venezolanos que llegaron antes de julio de 2023 podrían calificar para el Estatus de Protección Temporal (TPS), podrían solicitar una visa de inmigrante si tienen familiares que los patrocinen, y también asilo, pero ese beneficio solo está disponible para quienes puedan demostrar que huyen de la persecución basada en su religión, raza, opiniones políticas u otros motivos, según el reporte de CBS News.

No está claro si los venezolanos con parole podrían ser deportados, en caso que Biden y Harris no extiendan el programa. Actualmente el régimen de Nicolás Maduro no está aceptando deportaciones desde Estados Unidos y las relaciones entre ambos países parecen completamente rotas nuevamente, tras el fraude electoral en Venezuela, en el que Maduro busca permanecer en el poder.

La medida es anunciada en el contexto electoral presidencial en Estados Unidos, el tema migratorio preocupa a los estadounidenses y la administración demócrata es señalada de abrir las puertas a los indocumentados. Más de 10.6 millones de migrantes han ingresado a Estados Unidos desde que Biden y Harris llegaron a la Casa Blanca, en enero de 2021.

FUENTE: Conn información CBS NEWS