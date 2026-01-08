jueves 8  de  enero 2026
Aerolínea panameña Copa Airlines reanuda operaciones en Venezuela

La aerolínea explicó que el reinicio de la ruta responde a una evaluación favorable del entorno operativo tras semanas de restricciones aéreas por parte de EEUU

Avión 373-MAX, Copa Airlines.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ — La aerolínea panameña Copa anunció el jueves que reanudará pronto sus vuelos desde y hacia Caracas, que fueron suspendidos en diciembre por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que terminó en el derrocamiento de Nicolás Maduro.

El primer vuelo de la ruta está previsto para el próximo martes, 13 de enero.

La empresa dijo en un comunicado que la decisión obedecía a una "mejora en las condiciones operativas del espacio aéreo", que estaba prácticamente cerrado por orden del presidente Donald Trump.

Venezuela se encuentra prácticamente aislada debido a la cancelación de vuelos de las aerolíneas internacionales, entre las que estaban Copa.

La aerolínea panameña y su empresa de bajo costo Wingo pausaron sus vuelos a Caracas el 5 de diciembre y desde entonces han prorrogado la medida tres veces hasta el 15 de enero. En medio de la crisis operó un vuelo desde y hacia Maracaibo (oeste).

"Alerta aeronáutica"

Las cancelaciones se produjeron en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense que instó a las aeronaves a "actuar con cautela" en el cielo venezolano ante el "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar" cerca del país caribeño.

Estados Unidos desplegó desde agosto un operativo naval en el Caribe y el Pacífico para combatir el narcotráfico con buques de guerra y el portaviones más grande del mundo.

El 3 de enero realizó un operativo militar en Caracas y tres estados del país que precipitó la caída del depuesto dictador Nicolás Maduro.

Antes de las cancelaciones, Copa tenía dos vuelos diarios desde y hacia Caracas.

FUENTE: Con información de AFP

