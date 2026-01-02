Mulino destaca rol democrático de Panamá ante crisis venezolana y salida de listas de paraísos fiscales

CIUDAD DE PANAMÁ.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presentó este viernes 2 de enero su informe a la nación sobre la gestión del Gobierno en 2025. Destacó el liderazgo democrático del país en la región, así como la salida de las listas de paraíso fiscal.

Indicó que la defensa de la democracia, frente a la crisis política y social en Venezuela , posicionó a Panamá como un referente regional.

“La situación de Venezuela, frente a un régimen que provocó la más profunda crisis económica, migratoria y social de su historia reciente, nos obligó a asumir una postura firme”, puntualizó el mandatario, quien llegó al poder en julio de 2024.

También se refirió a la participación de Panamá en Oslo, Noruega, durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Según Mulino, allí quedó en evidencia un liderazgo que el país no ejercía desde el retorno de la democracia.

“Esto no es una valoración personal”, indicó José Raúl Mulino. En tal sentido, citó expresiones públicas de la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, del Rey de Noruega, del Primer Ministro noruego y de mandatarios de Argentina, Ecuador y Paraguay.

A su vez, refirió el diálogo que sostuvo con Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela según datos presentados por la oposición. Dijo que mantiene la esperanza de que el dirigente asuma el cargo y se cierre un largo ciclo de dictadura.

Lista de paraísos fiscales

En su discurso, Mulino recordó que en julio de 2025, el Parlamento Europeo retiró a Panamá de la lista de blanqueo de capitales, después de rechazar un listado previo propuesto por la Comisión Europea.

Pese a que el país dejó así de figurar en la lista de jurisdicciones de alto riesgo, el mandatario sostuvo que aún queda una lista pendiente de la Unión Europea, con miras a salir definitivamente en 2026.

En ese contexto, agradeció al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por eliminar a Panamá de una lista vigente desde 2008, y valoró la disposición del Gobierno de Brasil para hacer lo mismo.

En 2023, Panamá ya había salido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Reformas clave

El mandatario ratificó la necesidad de impulsar una nueva Constitución, mediante un proceso constituyente originario, y confirmó la continuidad del programa de alfabetización constitucional, dirigido a informar y preparar a la ciudadanía.

Habló también de la reforma de la Caja del Seguro Social, aprobada por 48 de los 71 diputados de la Asamblea Nacional. Dijo que con esto se garantiza la sostenibilidad financiera de una institución clave para los panameños.

Aseguró que Panamá crecerá cerca del 4% en 2025, por encima del promedio regional de América Latina (2,4%), y que la inflación se mantendrá por debajo del 1%, protegiendo el poder adquisitivo de los hogares.

