Afirman que gira internacional "fortalece" a Guaidó

Consideró al analista político que el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de desmotivar a los venezolanos haciendo ver que Guaidó es vulnerable y así ir a las elecciones parlamentarias "prácticamente solos", porque la oposición sostiene que no irá a unos comicios mientras no cese la "usurpación".

Alarcón aseveró que no cree que el régimen intente detener a Guaidó cuando regrese a Venezuela, pues no le sería "conveniente" en este momento.

"Si no lo hizo en 2019, actualmente es menos conveniente. Intentar algo así puede tener una consecuencia que quizá no pueda manejar. El cálculo le va a dar que no vale la pena detener a Guaidó, pensarán hacerlo en el futuro si llegan a ganar la AN", dijo.

Equivocación en la AN

Alarcón opinó que Maduro se equivocó con "el asalto" a la Asamblea Nacional, el 5 de enero. Explicó que Maduro pensó que podía dejar en entredicho el apoyo a Guaidó al realizar una sesión que tuviera la mayoría necesaria para designar una nueva Junta Directiva. Sin embargo, "la sentencia para el gobierno fue que ese plan no se materializó".