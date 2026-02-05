jueves 5  de  febrero 2026
Hialeah activa plan de seguridad ante posibles celebraciones por inminente colapso del régimen cubano

El alcalde Bryan Calvo anunció que la ciudad está preparada para concentraciones masivas, con énfasis en orden público, protección de comercios y control del tráfico, mientras se monitorea la crisis de la isla en su punto de inflexión

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah y George Fuente, jefe del Departamento de Policía de la ciudad.

CESAR MENENDEZ DLA
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el anuncio.&nbsp;

CESAR MENENDEZ DLA
Hunfredo Pérez, jefe del Departamento de Bomberos de Hialeah.&nbsp;

CESAR MENENDEZ DLA

MIAMI.— La ciudad de Hialeah, con la mayor concentración de residentes de origen cubano en Estados Unidos, activó este jueves 5 de febrero un plan integral de seguridad pública ante la posibilidad de celebraciones masivas por un eventual colapso del régimen de Castro.

El anuncio fue encabezado por el alcalde Bryan Calvo, acompañado por el jefe de la Policía, George Fuente, y el jefe del Cuerpo de Bomberos, Hunfredo Pérez, durante una rueda de prensa en el parking Westland Mall, en Hialeah.

Luis González jura como concejal de la ciudad de Hialeah. 
EXPERIENCIA

Hialeah recupera un "viejo conocido" y con ello aporta experiencia a su Concejo
Ariely Álvarez Cabrera y Alfredo Carballo González, ambos detenidos en México en relacion con el asesinado de Daylon Fleitas González.
HOMICIDIO

Capturan en México a segundo implicado en crimen de residente de Hialeah hallado en un contenedor de basura

Listos desde hoy

Calvo explicó que la ciudad sigue “minuto a minuto” la evolución de la crisis en la isla, que describió como crítica y cercana a un desenlace. Señaló que acciones recientes de la Casa Blanca, incluidas medidas para impedir el suministro de petróleo a Cuba mediante aranceles, han elevado la presión sobre la dictadura. “Los días del régimen están contados”, afirmó, aludiendo a reportes de expertos y a comunicaciones al más alto nivel entre Washington y La Habana donde presuntamente se explora una salida negociada.

Esta realidad motivó la coordinación preventiva con Policía, Bomberos y equipos de emergencia locales.

Qué se espera y cómo se actuará

Aunque no hay eventos oficiales programados de celebración, la ciudad de mayor comunidad de origen cubana del país anticipa concentraciones espontáneas. Por ello, se activó un plan operativo escalonado que permite pasar de “paso uno” a “paso tres” en minutos, según el tamaño de la multitud, para garantizar celebraciones pacíficas, evitar vandalismo y proteger vidas y propiedades.

Calvo subrayó la experiencia previa de Hialeah en eventos multitudinarios, deportivos y culturales. Además, destacó la reciente acreditación CALEA del Departamento de Policía y la clasificación Clase 1 del Departamento de Bomberos, como garantías de capacidad técnica y respuesta.

Puntos calientes y tráfico

El alcalde identificó como zonas de mayor concentración la calle 49, especialmente las intersecciones 49 y 16 avenida y 49 y 12 avenida. El esquema policial prevé aceras para peatones y flujo vehicular continuo por la 49, con presencia reforzada al norte y sur del corredor para respuestas rápidas. Se informó que el 911 está plenamente operativo y se exhorta a llamar ante cualquier emergencia.

Policía y Bomberos

El jefe Fuente aseguró que hay personal monitoreando información en tiempo real para anticipar despliegues en los puntos donde históricamente se congrega la comunidad. “Pueden reunirse de forma pacífica y respetuosa; estaremos ahí para protegerlos y evitar la acción de malos actores”, dijo.

Por su parte Pérez, jefe de los bomberos, afirmó que el cuerpo está listo 24/7, con equipos entrenados y experiencia en grandes concentraciones. Llamó a celebrar responsablemente y a permitir que los primeros respondedores hagan su trabajo.

Negocios, seguridad económica y CUBAT Task Force

Ante preguntas de la prensa, Calvo se refirió al trabajo de la CUBAT Task Force, creada para investigar negocios con presuntos vínculos financieros con la dictadura cubana. Confirmó el envío de cartas a cerca de 290 establecimientos. También dijo que la ciudad comenzó a recibir documentos de los negocios implicados y la posibilidad de audiencias públicas para los casos que lo ameriten. “De comprobarse irregularidades, la Ciudad no dudará en suspender o revocar licencias”. Paralelamente, garantizó protección a los comercios no relacionados con la investigación.

Washington, Tallahassee y lo que viene

El alcalde detalló su visita de la pasada semana a Washington, D.C. donde participó en la conferencia de alcaldes, “donde Hialeah no tenía representación por muchos años”. Además dijo que sostuvo reuniones con los senadores Rick Scott, John Thune y Tim Scott para abordar el trabajo de la CUBAT Task Force, el problema del agua, tecnología de metro contadores inteligentes, los impuestos, además de explorar fondos federales para el transporte y otras necesidades. También informó que la Ciudad presentó una solicitud FOIA para obtener del gobierno federal la lista de negocios con licencias OFAC, con el objetivo de coordinar acciones entre los niveles federal y local. Calvo se declaró haber regresado “muy satisfecho”.

Sobre su próxima visita a Tallahassee, explicó que hará gestiones directas ante legisladores estatales y el Ejecutivo para atraer recursos a Hialeah. “Como alcalde, yo soy el mejor cabildero para esta ciudad”, subrayó.

Calvo instó a la comunidad celebrar con respeto, cuidar la ciudad y confiar en que Hialeah está lista y preparada para cualquier escenario. “Es un momento profundamente emocional para los cubanos y cubanoamericanos. Nuestro deber es que se exprese en paz y con seguridad”, concluyó.

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

