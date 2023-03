Al menos 30 cubanos están detenidos en el aeropuerto de Serbia

"Llegamos a Serbia el miércoles 8 de marzo; pero nos negaron la entrada al país porque, según ellos, somos posibles inmigrantes. Solo dejaron pasar a mujeres con niños y algunas personas mayores", dijo J.R.

El joven forma parte de la treintena de cubanos que desde hace una semana permanece en condiciones deplorables en el aeropuerto de Belgrado. Apenas reciben alimento o alguna explicación por parte de las autoridades. OnCuba señala que podrían haber más personas en la misma situación.

"Nos encerraron en un cuarto de cuatro literas, en los días posteriores siguieron encerrando cubanos. En mi cuarto ya somos 11; es decir, hay más de los que deberían. Varios duermen en el piso o compartiendo la misma cama. Han pasado hasta 24 horas sin darnos comida (que consiste en pan y agua, más un pequeñito cereal). Llevamos días comiendo solo eso, que nos traen solo dos veces al día", explicó J.R., el único migrante que tenía comunicación con el exterior.

J.R. dijo que la situación es grave, sobre todo para menores de edad y personas con distintos padecimientos. "Hubo una niña de 13 años con hipertensión que estaba junto a su mamá y su padrastro, y no los dejaron pasar. Se sintió mal, la atendieron y se la llevaron para otro cuarto. No hemos sabido más de ellos. En esta habitación otra persona tuvo que ser atendida porque se desmayó", dijo el migrante.

OnCuba señaló que ha recibido denuncias de otros familiares y amigos de los detenidos sobre el caso. "Dos familiares míos, como muchos otros, llegaron a Serbia el día 10 de este mes. Los pusieron también en un local, sin una cama siquiera, con malas condiciones higiénicas y de alimentación, solo les dan pan y agua. Sin derecho a defensa ni comunicación", explicó Rosa María Nasch.

El estado de total incertidumbre e incomunicación lo corroboró J.R. desde dentro. "Nadie nos dice nada, ni Policía ni Inmigración. Hemos intentado hablar, y nada. Nosotros pagamos nuestro pasaje de regreso si es necesario; no importa. Pero ni siquiera tenemos a quién decirle. Llevamos una semana y cada día nos debilitamos más", concluyó el migrante.

DIARIO DE CUBA llamó a la Embajada del Gobierno cubano en Serbia para indagar en la situación de estos cubanos, pero nadie contestó.

Muchos migrantes de la Isla arriban a Belgrado por vía aérea ya que Serbia es de libre visado para los cubanos. De ellos, una parte lo hace con intención de quedarse y otros para cruzar fronteras hacia otros países. A pesar del libre visado, las autoridades de Serbia son las que deciden finalmente si a una persona se le permite o no la entrada al país.

Una familia cubana que vía en las calles de Miami ya tiene casa

Por último, también es noticia que la migrante cubana Daneilis Tamayo y sus tres hijos ya tienen una casa para vivir en Hialeah, reportó el canal de televisión Telemundo51.

Esta familia de balseros cubanos pasaba el día en un parque y de noche dormía en una iglesia. Así estaban desde que llegaron de Cuba en una embarcación precaria hace más de un mes. Ahora, gracias a una empresaria local que prefiere mantenerse en el anonimato, consiguieron el dinero para rentar un apartamento con dos habitaciones y dos baños.

"Dormiremos en un cuarto mi hijo chico y yo, y en otro mis otros dos hijos", dijo Tamayo refiriéndose a cómo compartirán las habitaciones. "Ha sido el señor abriéndome puertas, y la ayuda de la comunidad", agregó la migrante.

El periodista del citado medio, Eduardo (Yusnaby) Rodríguez, compartió en Facebook el video de cuando la familia entraba por primera vez a su nueva casa. "Me quito el sombrero con la comunidad cubana del sur de Florida", dijo Rodríguez sobre todos aquellos que ayudaron a la familia.

Una usuaria llamada Gladys Sapayo comentó una de las publicaciones de Rodríguez sobre este caso: "Yo fui y les lleve ropa, vi al niño montando su nuevo carro que le regalaron por su cumpleaños. Me alegro que ya no están en la calle. Me pareció que la señora esta muy deprimida porque no la vi sonreír".