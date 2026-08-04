martes 4  de  agosto 2026
Corrupción

Supremo de Brasil autoriza la tercera investigación a hijo de Lula por "tráfico de influencias"

Las autoridades investigan posible intermediación de Lula da Silva en favor de un lobista y una empresaria en negociaciones con la administración brasileña

El 26 de febrero de 2026, una comisión especial del Congreso brasileño aprobó una investigación sobre las cuentas bancarias del hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fabio Luis, por sospechas de que se benefició de un plan para defraudar al sistema de pensiones

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AFP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (AFP)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — El Tribunal Supremo de Brasil autorizó este martes la apertura de una nueva investigación contra Fábio Luis Lula da Silva, el hijo mayor del presidente del país, por delitos de corrupción y tráfico de influencias.

El juez del Supremo Flávio Dino accedió de este modo a una petición de la Policía Federal para investigar las actividades del empresario, conocido como Lulinha, y esclarecer las sospechas sobre tráfico de influencias, según informan medios locales como el diario Folha y la cadena O Globo.

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Corte Suprema de Brasil autoriza segunda investigación al hijo de Lula por tráfico de influencias

Se trata de la tercera investigación abierta contra el hijo del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, si bien los otros dos procesos contra Lulinha, que están a cargo del magistrado André Mendonça, también incluyen sospechas de tráfico de influencias.

Concretamente, las autoridades investigan la posible intermediación del hijo del presidente brasileño en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes y la empresaria Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, en negociaciones con la administración brasileña.

Dino también autorizó investigar las filtraciones de datos clasificados, tras una petición de defensa de Lula da Silva, que en un comunicado afirmó que tiene “total tranquilidad” ante este nuevo proceso y aseguró que el empresario “demostrará que no tiene relación alguna, ni directa ni indirecta, con ningún tipo de irregularidad”.

Policía Federal al servicio de intereses políticos

“Hemos solicitado a todos los organismos responsables que adopten medidas enérgicas contra las filtraciones reiteradas, selectivas y delictivas. Hemos denunciado la instrumentalización de sectores de la Policía Federal al servicio de intereses políticos y electorales, en detrimento de la imparcialidad y la legalidad que deben regir los procesos penales”, señalaron en su nota los abogados Guilherme Santos y Marco Aurelio de Carvalho.

Las sospechas alrededor de Lulinha ya comenzaron a circular el año pasado, hasta el punto de que el propio Lula llegó a manifestar que, en caso de que su hijo estuviera implicado, debería ser investigado. “Nadie se librará. Si mi hijo está metido en eso, será investigado”, aseveró entonces el jefe del Planalto, según recordó el referido diario brasileño.

FUENTE: Con información de Europa Press

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