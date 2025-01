Alcalde de ciudad colombiana advierte a Cabello que cobrará los $25 millones por su recompensa, si pisa la zona

“Si eso llega a pasar en un territorio como Arauca, como alcalde y jefe de la fuerza pública en mi territorio, yo voy por los 25 millones de dólares. Porque es un bandido, no puede estar en nuestro territorio. Porque finalmente se debe hacer respetar la soberanía”, señaló el alcalde Juan Qüenza.

El alcalde también subrayó que Diosdado Cabello no tiene autorización para ingresar a Colombia. "Yo he hecho pronunciamiento frente al pésimo gobierno del señor Nicolás Maduro, pero no me atrevo a pasar hacia Venezuela”, añadió.

El 22 de enero, Maduro dijo que Cabello se encontraba en la región fronteriza con Colombia dirigiendo las operaciones de seguridad. Aunque no especificó de qué lado, señaló que el ministro estaba “al frente de todo”.

Arauca está ubicada sobre el margen sur del río Arauca, limita con Venezuela al norte, con la que se conecta a través del Puente Internacional José Antonio Páez.

Incrementan recompensa

El pasado 13 de enero, Estados Unidos aumentó de $15 a $25 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y Diosdado Cabello.

De acuerdo con el Programa de Recompensas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la recompensa se ofrece por la presunta vinculación de los cabecillas del régimen chavista en actividades criminales vinculadas con el narcotráfico.

FUENTE: Con información de Semana