Alertan que se extreman controles del régimen con creación de registro nacional de medios digitales

Universitarios de Venezuela pidieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que cese la censura y controles en medios y se detenga la persecución contra los periodistas que denuncian la crisis política en el país.

CARACAS. - El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que acoge a periodistas de Venezuela , denunció este lunes otro intento de imponer más controles informativos y de restringir la libertad de expresión con la creación de un registro de medios digitales de todo el país que ha sido planteada desde el chavismo.

La organización gremial afirmó en un mensaje en X que exigir un registro obligatorio “no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control” en el país donde se asedia a periodistas y medios permanecen bloqueados por el organismo regulador estatal Conatel, a pesar de las exigencias de desbloqueo.

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Agregó que el servicio de internet no tiene limitaciones de espectro, razón por la cual imponer autorizaciones o registros equivaldría a restringir quién puede ejercer el derecho a informar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2035783370018288116&partner=&hide_thread=false Exigir un registro obligatorio a medios digitales no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control.

En internet, donde no hay limitación de espectro, imponer registros o autorizaciones equivale a restringir quién puede ejercer la libertad de expresión.

Los… https://t.co/rppSXvNIfr — SNTP (@sntpvenezuela) March 22, 2026

Registro, más controles

En días pasados, una vocera del Programa para la Convivencia y la Paz, informó que se avanza “hacia un registro de portales digitales que deberán cumplir con compromisos con la verdad” y argumentó que se hacían publicaciones sin dar a conocer a los responsables.

El SNTP aseguró en su mensaje que los medios digitales no deben estar sujetos a este tipo de procedimientos previos y que, en todo caso, lo que corresponde es la responsabilidad posterior, con garantías y debido proceso.

Tras destacar gran cantidad de cierres y restricciones, como ha sido el caso de El Nacional, insistió en que cualquier intento de registro no puede condicionar el derecho a publicar información y tampoco implicar autorizaciones previas ni sanciones para quienes no se inscriban.

En el país, unos 206 dominios se encuentran bloqueados por órdenes directas de Conatel, según un informe reciente de la organización VE Sin Filtro.

FUENTE: Con información red X SNTP