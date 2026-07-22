miércoles 22  de  julio 2026
DENUNCIA

Flávio Bolsonaro reúne diplomáticos extranjeros y cuestiona sistema electoral

El precandidato presidencial aseguró que muchas de las máquinas de votación usadas fueron fabricadas por Smartmatic. Tribunal Electoral desmiente a Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (EFE)

Flávio Bolsonaro (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El precandidato a las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro, emuló a su padre y congregó en Brasilia a diplomáticos y representantes extranjeros para cuestionar la credibilidad del sistema electoral, con máquinas de Smartmatic, como hiciera su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, antes de su derrota en las urnas en 2022. Sin embargo, el Tribunal Electoral desmintió las afirmaciones.

Flávio ha asegurado durante el encuentro que “muchas” de las máquinas de votación electrónicas utilizadas en Brasil fueron fabricadas por la empresa venezolana Smartmatic, denunciada por las autoridades estadounidenses por su responsabilidad en un supuesto fraude electoral de 2012 en Venezuela.

Lee además
Esta composición de imágenes, elaborada el 18 de julio de 2026, muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026, y al expresidente brasileño (2019-2022) Jair Bolsonaro saliendo del hospital DF Star en Brasilia el 14 de septiembre de 2025, tras someterse a una serie de exámenes médicos mientras permanece bajo arresto domiciliario.
POLÍTICA

Justicia de Brasil bloquea visita de Milei a Bolsonaro por nuevas restricciones judiciales
Detección temprana: Incluye tomografía computarizada de baja dosis (LDCT), biomarcadores en sangre y el uso de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica.
CRIMEN

Brasil desarticula banda que robaba fármacos contra el cáncer y los revendía a hospitales

“No voy a entrar en más detalles, pero solo que conste que muchas de esas máquinas que son utilizadas en las elecciones brasileñas son de esa misma empresa”, dijo Flávio Bolsonaro en el evento privado celebrado este martes, 21 de julio, y que reunió a cerca de 50 representantes extranjeros.

“Lo que les pido a todos (...) que todos los países puedan mandar la mayor cantidad de observadores posibles para nuestras elecciones (...) y también a personas que conozcan esta tecnología y como Brasil puede tener elecciones más seguras y transparentes”, apeló el precandidato ante el grupo de diplomáticos.

Tribunal Electoral desmiente

El Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintió estas afirmaciones y ha negado que las máquinas de votación a las que alude el primogénito del expresidente brasileño hayan sido fabricadas por dicha empresa.

“Los mensajes que circulan en redes sociales afirmando que la empresa Smartmatic suministra máquinas de votación electrónica o software para dichas máquinas en Brasil son falsos”, zanjó el TSE, que dejó en claro que es el propio tribunal quien se encarga de concebir y gestionar el sistema de votación brasileño.

“El TSE reitera que la empresa Smartmatic no suministró ni suministra máquinas de votación electrónica para las elecciones brasileñas, ni participó en la programación de estos dispositivos”, añadió en un comunicado difundido en 2020, pero actualizado este mes de julio tras volver a resonar estos bulos.

Esta reunión con diplomáticos extranjeros recuerda a la que Jair Bolsonaro, siendo presidente de Brasil, organizó poco antes de las elecciones de 2022 en el Palacio del Planalto con un amplio grupo de representantes extranjeros para hacerles creer que las elecciones de su país corrían peligro.

Aquella reunión le acarreó una inhabilitación de ocho años para presentarse a futuras elecciones, después de que el TSE le hallara culpable de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación públicos, puesto que aquel encuentro fue difundido a través de la televisión estatal y sus redes sociales.

Momento clave de la candidatura

Estas declaraciones de Flávio llegan en un momento crucial de su candidatura, a la espera todavía de designar a un compañero de fórmula que provenga de formaciones políticas aliadas. “El hijo de Bolsonaro tiene problemas para ampliar su apoyo más allá del que le ofrecen las siglas del Partido Liberal (PL).

Su campaña, no obstante, ya venía golpeada por otras crisis, como la del caso del banquero Daniel Vorcaro —detenido recientemente entre acusaciones de fraude—, a quien pidió dinero para sufragar una película sobre su padre; y el enfrentamiento público que mantiene con su madrastra, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, que denunció haberse sentido ninguneada políticamente y humillada por Flávio.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU concede la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro tras exiliarse por la persecución en Brasil

Partido Flavio Bolsonaro denuncia red de perfiles falsos para atacar su candidatura

Flávio Bolsonaro acusa a Lula de aislar a Brasil tras disputa comercial con EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores realizan la operación en un avión de carga con ayuda humanitaria destinada a Cuba en el almacén 7 Air/World Freight Service en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Para la isla

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

Tormenta tropical Bertha en las primeras horas del miércoles 22 de julio de 2026.
DEBILITAMIENTO

Bertha pierde fuerza, pero mantiene alertas en la costa norte del Golfo

La actriz Kaylee Hottle asiste al estreno mundial de Godzilla x Kong: The New Empire en el Teatro Chino TCL de Hollywood el 25 de marzo de 2024.
OBITUARIO

Muere Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong", en accidente automovilístico

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 21 de julio de 2026.
POLÍTICA

Trump autoriza reanudar los vuelos directos de EEUU a Líbano tras recibir al presidente de ese país

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

Zelenski destituye al jefe de las Fuerzas Armadas tras el cese del ministro de Defensa

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 
RELACIONES

¿Por qué Delcy Rodríguez recibe inmunidad de EEUU, aunque interinato caducó, según Constitución?

Por María Inés Lombardi
Vista parcial de edificios en la costa de Miami.
EEUU

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez en la historia

Relativity Space, empresa especializada en fabricación aeroespacial, se expande en Florida. 
INDUSTRIA ESPACIAL

Florida anuncia expansión del fabricante de cohetes Relativity Space y alianza con Reino Unido

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo Bernie Navarro, y la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega.
MIAMI

Torre de la Libertad recibe monumento por los 200 años de relaciones entre Perú y EEUU

Los trabajadores realizan la operación en un avión de carga con ayuda humanitaria destinada a Cuba en el almacén 7 Air/World Freight Service en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Para la isla

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba