Flávio Bolsonaro reúne diplomáticos extranjeros y cuestiona sistema electoral

BRASILIA.- El precandidato a las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro, emuló a su padre y congregó en Brasilia a diplomáticos y representantes extranjeros para cuestionar la credibilidad del sistema electoral, con máquinas de Smartmatic, como hiciera su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, antes de su derrota en las urnas en 2022. Sin embargo, el Tribunal Electoral desmintió las afirmaciones.

Flávio ha asegurado durante el encuentro que “muchas” de las máquinas de votación electrónicas utilizadas en Brasil fueron fabricadas por la empresa venezolana Smartmatic, denunciada por las autoridades estadounidenses por su responsabilidad en un supuesto fraude electoral de 2012 en Venezuela.

“No voy a entrar en más detalles, pero solo que conste que muchas de esas máquinas que son utilizadas en las elecciones brasileñas son de esa misma empresa”, dijo Flávio Bolsonaro en el evento privado celebrado este martes, 21 de julio, y que reunió a cerca de 50 representantes extranjeros.

“Lo que les pido a todos (...) que todos los países puedan mandar la mayor cantidad de observadores posibles para nuestras elecciones (...) y también a personas que conozcan esta tecnología y como Brasil puede tener elecciones más seguras y transparentes”, apeló el precandidato ante el grupo de diplomáticos.

Tribunal Electoral desmiente

El Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintió estas afirmaciones y ha negado que las máquinas de votación a las que alude el primogénito del expresidente brasileño hayan sido fabricadas por dicha empresa.

“Los mensajes que circulan en redes sociales afirmando que la empresa Smartmatic suministra máquinas de votación electrónica o software para dichas máquinas en Brasil son falsos”, zanjó el TSE, que dejó en claro que es el propio tribunal quien se encarga de concebir y gestionar el sistema de votación brasileño.

“El TSE reitera que la empresa Smartmatic no suministró ni suministra máquinas de votación electrónica para las elecciones brasileñas, ni participó en la programación de estos dispositivos”, añadió en un comunicado difundido en 2020, pero actualizado este mes de julio tras volver a resonar estos bulos.

Esta reunión con diplomáticos extranjeros recuerda a la que Jair Bolsonaro, siendo presidente de Brasil, organizó poco antes de las elecciones de 2022 en el Palacio del Planalto con un amplio grupo de representantes extranjeros para hacerles creer que las elecciones de su país corrían peligro.

Aquella reunión le acarreó una inhabilitación de ocho años para presentarse a futuras elecciones, después de que el TSE le hallara culpable de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación públicos, puesto que aquel encuentro fue difundido a través de la televisión estatal y sus redes sociales.

Momento clave de la candidatura

Estas declaraciones de Flávio llegan en un momento crucial de su candidatura, a la espera todavía de designar a un compañero de fórmula que provenga de formaciones políticas aliadas. “El hijo de Bolsonaro tiene problemas para ampliar su apoyo más allá del que le ofrecen las siglas del Partido Liberal (PL).

Su campaña, no obstante, ya venía golpeada por otras crisis, como la del caso del banquero Daniel Vorcaro —detenido recientemente entre acusaciones de fraude—, a quien pidió dinero para sufragar una película sobre su padre; y el enfrentamiento público que mantiene con su madrastra, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, que denunció haberse sentido ninguneada políticamente y humillada por Flávio.

FUENTE: Con información de Europa Press