Bolivia investiga a 26 nacionales vinculados a Rusia por captar y enviar personas a los conflictos en Ucrania

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LA PAZ. - El fiscal general de Bolivia , Roger Mariaca, confirmó que 26 ciudadanos del país que tienen vínculos con Rusia están bajo investigación por participar en el trabajo de captación de personas que luego envían a los enfrentamientos bélicos contra Ucrania.

Indicó que existen cuatro investigaciones en desarrollo en tres regiones del país por el delito de “trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos” en el que presuntamente estarían implicados los bolivianos.

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Entre los casos, informó que un juez ordenó el sábado la detención preventiva por 60 días de tres personas que fueron aprehendidas en Santa Cruz, por su presunto vínculo con el principal investigado por el supuesto reclutamiento en esa región oriental.

Este martes, el gobierno de Rodrigo Paz informó que tiene registro de 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia, en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía por presunto reclutamiento para el conflicto que inició Moscú con una invasión a gran escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022, en medio de la pandemia.

Esta es el segundo reporte en dos días de operaciones rusas en países del hemisferio.

El gobierno de EEUU sostuvo en un informe denominado “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI” que espías rusos han ingresado a México en condición de supuestos diplomáticos para obtener información sensible sobre el país.

En Bolivia vínculos con Rusia

El canciller Fernando Aramayo, quien hizo la denuncia este martes, detalló que 20 de los 26 bolivianos bajo investigación mantienen contratos activos con las fuerzas militares rusas.

Cuatro se encuentran heridos y hospitalizados, uno falleció y otro fue repatriado exitosamente a Bolivia, según el canciller. De los heridos, uno está en proceso de desvinculación militar, mientras familiares de los jóvenes fallecidos condenan los hechos.

Aramayo sostuvo que desde abril de 2025 se tenían reportes de estos casos y lamentó que "la anterior gestión en la Cancillería no tuvo actuación" al respecto, en alusión al gobierno izquierdista de Luis Arce (2020-2025).

Indicó que su despacho tomó acciones consulares y diplomáticas para atender cada caso, desde que Paz asumió la presidencia de Bolivia en noviembre del año pasado.

Acciones paralelas

Entre las gestiones paralelas a la investigación, el canciller mencionó el envío de una misión consular a Donetsk, Ucrania, para verificar la situación de un boliviano y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas, además de asistirlo en su atención médica.

Donetsk es ciudad ubicada en el este de Ucrania pero que en 2022 fue invadida por militares de Vladimir Putin y anexada a territorio ruso.

Aramayo dijo que el viernes pasado mantuvo una reunión extraordinaria con el embajador de Rusia en Bolivia, Dimitri Vérchenko, en la que se acordó una hoja de ruta bilateral y un canal directo de información para dar seguimiento a estos casos.

Subrayó que las investigaciones judiciales procuran establecer posibles delitos relacionados con el reclutamiento o intermediación para captar personas con fines bélicos.

Bolivia también presentó un conjunto de notas verbales para poder solicitar información sobre localización de bolivianos y dar asistencia técnica, además, en algunos casos gestionar la desvinculación de las fuerzas militares rusas, aseguró el canciller del país suramericano que hasta hace poco fue sacudido por fuertes protestas que buscaban desestabilizar el gobierno de Paz.

FUENTE: Con información de EFE