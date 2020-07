Almagro exige a Cuba liberación de Keilylli de la Mora Valle

Embed https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1280145934400262150

Huelga de hambre tras golpiza

La prisionera política Keilylli De la Mora Valle, quien habría intentado atentar contra su vida en la cárcel de Cienfuegos Sabana Miguel, recibió una golpiza de dos guardias, lo cual habría sido el detonante de la huelga de hambre que hoy mantiene en la sala de psiquiatría del hospital provincial, reseñó el portal web DIARIO DE CUBA

"Se mantiene igual, sigue la huelga de hambre, pero tenemos información de que empezó su protesta por una golpiza que le dieron dos guardias de la prisión", según dijo a DIARIO DE CUBA Raúl González, de Consenso Ciudadano, organización a la que también pertenece De la Mora.

El movimiento opositor pertenece la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). La semana pasada, en un video compartido por José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, González informó del presunto intento de suicidio de la prisionera política, un hecho que presentó como una posible maniobra de la Seguridad del Estado.

"Eso es lo que dicen ellos, hasta el momento no hemos podido hablar con ella, simplemente hemos podido acercarnos lo suficiente para hacer una foto de lejos, porque ese lugar (la sala de psiquiatría) se encuentra totalmente sitiado por la Seguridad del Estado", dijo.

"Que ella trató de suicidarse en la prisión es lo que tienen puesto los papeles de ingreso de psiquiatría, pero no sabemos si es verdad o mentira. Ella no ha podido hablar ni con su esposo ni con su mamá porque no la dejan", según relató González.

El opositor recordó que De la Mora "está en huelga de hambre desde el 29 de junio; el 28 la visitó en la prisión la Seguridad del Estado y el 29 se declaró en huelga".

"Hasta lo que supe hace muy poco ella no está recibiendo ningún suero para alimentación", añadió.

Activista de la UNPACU, promotora de la campaña ciudadana CubaDecide, De la Mora Valle fue condenada por el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, el 7 de mayo de 2020, a través de un juicio sumario, a un año y seis meses de privación de libertad, por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.

Tras el rechazo de una apelación a la sentencia dictada, el régimen ordenó su ingreso a prisión el pasado 4 de junio.