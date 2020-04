El señalamiento lo hizo Almagro durante el foro llamado Perspectivas para América Latina: Cuba, Nicaragua y Venezuela en transición, organizado por el Instituto Casla, con la participación además de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, y el exembajador venezolano, Diego Arria, con la moderación de la abogada y defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju.

Almagro criticó la lentitud que ha tenido la Corte Penal Internacional en procesar las denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que en algún momento “vamos a tener varios mecanismos más eficientes en la Corte Penal Internacional, cuya lentitud, dejadez y falta de compromiso en algunos casos verdaderamente me choca, me duele jurídicamente y me duele políticamente. Me duele en la dimensión de las víctimas. Tendremos varios mecanismos, hay que recordar la universalidad de los Derechos Humanos, hay que pensar que Venezuela va a ser un país democrático y va a poder juzgar en Venezuela a los culpables y responsables de narcotráfico, de la corrupción, de los crímenes cometidos (…). Impunidad cero para los que son responsables de estos crímenes en Venezuela”.

Resaltó que la dictadura bolivariana en momentos de crisis ha utilizado los diálogos como mecanismos para disminuir la presión social, al legitimarse y mantenerse en el poder, debilitando a las fuerzas de la oposición. Explica Almagro que al ver en perspectiva las propuestas de diálogo del régimen en los que pedían que se levantaran las sanciones, y ahora que pueden negociar directamente con EEUU para el levantamiento de las sanciones, a través de la vía democrática, entonces el régimen se niega a aceptar alejarse del poder. “Queremos y necesitamos un hemisferio libre de dictaduras” enfatizó.

Sanciones a familiares

Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Rita Charanzová, advirtió que en medio de la pandemia del coronavirus los regímenes dictatoriales pudieran "utilizar esta excusa para perseguir y mantener el control social".

Aseguró que Venezuela no tiene ningún tipo de acuerdo vigente con la Unión Europea, por lo que las sanciones se pueden ver como una acción simbólica. Indicó que para que estas sean efectivas se hace necesario implementarlas adecuadamente, aunque dejó claro que la Unión Europea no es la responsable de que cada país la implemente (en clara alusión a la violación que hubo de las sanciones en España cuando se permitió la entrada de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez).

Aclaró que se hace necesario ampliar las sanciones a los familiares de los líderes del régimen, ya que no tiene mucho sentido que los familiares de estos sancionados puedan usar el sistema bancario de la Unión Europea sin mayores problemas, por lo que se colocan las sanciones al régimen como una figura retórica.

“Hay que considerar sectores como el oro y el petróleo. El régimen tiene muchas ventajas para abordar las negociaciones. Necesitan estar más desesperados para mí el oro es el salvavidas del régimen. Si queremos poner presión hay que reducir la capacidad del régimen de negociar con el oro”.

Nicaragua país de interés

“En 2018 comenzó a tratarse como un país de atención. En 2019 el consejo de la Unión Europea aprobó un marco legal que permite imponer sanciones específicas a personas y/o a entidades responsables de abuso de violaciones de derechos humanos y represión. Pero todavía no se ha puesto ningún nombre en la lista de los sancionados”, dijo Charanzová.

Destacó que otra herramienta es el acuerdo de asociación con Centro América, que incluye diálogo político, de cooperación y comercial. Como en todos los acuerdos con la UE hay una cláusula democrática que estipula que si hay violaciones contra la democracia o los derechos humanos, se puede suspender el acuerdo.

“En opinión del Parlamento Europeo se puede activar esta cláusula democrática. Las suspensión del acuerdo conllevaría la pérdida de importantes beneficios que goza Nicaragua. Esto llevaría a una pérdida de competitividad para los principales exportadores de Nicaragua en Europa, dado que los exportadores nicaragüenses observarán un aumento en los precios. Además encarecería el precio de los productos que importan”.