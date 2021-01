“Cómo ustedes quieren diálogo si nos están reprimiendo, si nos están deteniendo y con tantas arbitrariedades”

Entonces salieron las fuerzas de respuesta rápida “Había trabajadores del MINCULT, agentes de la seguridad del estado, nos tenían la encerrona hecha”

Sobre el ministro de Cultura, Mendoza se refirió: “Alpidio Alonso es un bruto, voy a intentar referirme así a él para incluso respetarlo”

“Yo estaba haciendo mi trabajo reportando y lo veo y voy a presentarlo, Alpidio no me dejo ni terminar la palabra, me suelta el zarpazo y eso es lo que desencadena todo”

Habían mujeres diciéndole: “Por qué militares si somos personas pacificas”

Mendoza asegura que el lo hubiese pensado de cualquiera “Pero un ministro que salga con ese nivel de “reparterismo”, salió como si fuera mi vecino el bodeguero”

Mendoza cuenta además los pormenores del interrogatorio y los abusos cometidos por los órganos represivos del régimen”

A continuación la entrevista: