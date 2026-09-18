viernes 18  de  septiembre 2026
VENEZUELA

Alto funcionario de Inteligencia de Guerra de EEUU se encuentra en Venezuela, según reportes

El subsecretario del Departamento militar para Inteligencia y Seguridad, Brad Hansell, llegó para reunirse con autoridades chavistas, se informó sin más detalles

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habría enviado al subsecretario Brad Hansell a Venezuela

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habría enviado al subsecretario Brad Hansell a Venezuela

MARIO TAMA/ AFP
Por Julián Varela

MIAMI.- El subsecretario de Guerra de Estados Unidos para Inteligencia y Seguridad, Brad Hansell, viajó este jueves a Venezuela para reunirse con funcionarios del régimen de Delcy Rodríguez, informaron medios estadounidenses.

“El principal funcionario de inteligencia del Pentágono estuvo en Venezuela hoy, me dicen fuentes. El subsecretario Brad Hansell se reunió con líderes venezolanos, dijo una de las fuentes”, publicó la corresponsal de CBS News en la Casa Blanca, Jennifer Jacobs en su cuenta de X.

Lee además
Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas
Harold Hamm, presidente de Continental Resources y Joavanny Martínez, vicepresidente de PDVSA, firmaron el acuerdo. (AFP)
CONVENIOS

Empresas de petróleo y minería de EEUU operarán en Venezuela con apoyo de Trump

La visita coincide con supuestos preparativos de Venezuela para el traslado de reservas de oro por 4 mil millones de dólares a Nueva York, en acuerdo con EEUU, según informaciones conocidas este viernes.

Ninguna de las administraciones ha hecho comentarios sobre ambos temas.

Visita de Hanseell a Venezuela

El reporte, obtenido de fuentes vinculadas a la agenda oficial, no indica detalles sobre quiénes son los funcionarios venezolanos con los que se reuniría ni el lugar de las reuniones.

El viaje de Hansell, que causó sorpresa en medios políticos venezolanos, formaría parte de los contactos entre representantes de alto nivel del gobierno estadounidense y de Caracas, los cuales se han intensificado en los últimos meses.

También jefes del Comando Sur, general Francis L. Donovan; del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y el director de la CIA, John Ratcliffe, han visitado a Caracas en lo que va de año.

La más reciente visita de alto rango de EEUU fue la del secretario de Energía, Chris Wright, quien en visita oficial a Caracas a principios de septiembre, se reunió con Delcy Rodríguez para impulsar la cooperación y los acuerdos petroleros entre los dos países, en medio de negociaciones.

Temas
Te puede interesar

Miss Universo anuncia un veto a seis candidatas asiáticas en plena disputa entre dueños

JD Vance afirma que la guerra de Irán "entrará en una fase muy diferente en un par de meses"

El costo de la guerra con Irán para EEUU ronda los $38.000 millones, según el Congreso

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

La embajadora de Colombia, María Consuelo Araújo, recibió en la sede diplomática de Washington al senador republicano Bernie Moreno, el 17 de septiembre de 2026  
POLÍTICA

Embajadora de Colombia y senador Bernie Moreno abordan nueva etapa de la relación con EEUU

Los jugadores del Real Madrid lucen camisetas en apoyo a la gente de Ceuta antes del partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid CF en el Estadio Martínez Valero de Elche, el 15 de septiembre de 2026.
Fútbol

Mbappé, en el centro de las críticas por la camiseta de Ceuta

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto tras una sesión que se extendió hasta la madrugada

El cantante colombiano J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024. 
CONTROVERSIA

J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década de relación

Te puede interesar

Empleado del Servicio Postal en EEUU organiza boletas electorales.
ELECCIONES

Comienza en varios estados el voto por correo para legislativas de noviembre

Por Leonardo Morales
Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto tras una sesión que se extendió hasta la madrugada

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas. video
EEUU

DHS ante críticas de congresista Salazar sobre deportaciones: "No habrá amnistía para inmigrantes ilegales"

Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses