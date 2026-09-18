Alto funcionario de Inteligencia de Guerra de EEUU se encuentra en Venezuela, según reportes

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habría enviado al subsecretario Brad Hansell a Venezuela

MIAMI .- El subsecretario de Guerra de Estados Unidos para Inteligencia y Seguridad, Brad Hansell, viajó este jueves a Venezuela para reunirse con funcionarios del régimen de Delcy Rodríguez , informaron medios estadounidenses.

“El principal funcionario de inteligencia del Pentágono estuvo en Venezuela hoy, me dicen fuentes. El subsecretario Brad Hansell se reunió con líderes venezolanos, dijo una de las fuentes”, publicó la corresponsal de CBS News en la Casa Blanca, Jennifer Jacobs en su cuenta de X.

CONVENIOS Empresas de petróleo y minería de EEUU operarán en Venezuela con apoyo de Trump

DEPARTAMENTO DE ESTADO EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas

La visita coincide con supuestos preparativos de Venezuela para el traslado de reservas de oro por 4 mil millones de dólares a Nueva York, en acuerdo con EEUU, según informaciones conocidas este viernes.

Ninguna de las administraciones ha hecho comentarios sobre ambos temas.

News: The Pentagon's top intelligence official was in Venezuela today, sources tell me. Under Secretary Brad Hansell met with Venezuelan leaders, one of the sources said. @CBSNews — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 17, 2026

Visita de Hanseell a Venezuela

El reporte, obtenido de fuentes vinculadas a la agenda oficial, no indica detalles sobre quiénes son los funcionarios venezolanos con los que se reuniría ni el lugar de las reuniones.

El viaje de Hansell, que causó sorpresa en medios políticos venezolanos, formaría parte de los contactos entre representantes de alto nivel del gobierno estadounidense y de Caracas, los cuales se han intensificado en los últimos meses.

También jefes del Comando Sur, general Francis L. Donovan; del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y el director de la CIA, John Ratcliffe, han visitado a Caracas en lo que va de año.

La más reciente visita de alto rango de EEUU fue la del secretario de Energía, Chris Wright, quien en visita oficial a Caracas a principios de septiembre, se reunió con Delcy Rodríguez para impulsar la cooperación y los acuerdos petroleros entre los dos países, en medio de negociaciones.