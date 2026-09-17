J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década de relación

El cantante colombiano J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

MIAMI.- La modelo Valentina Ferrer y el artista urbano J Balvin han puesto fin a su romance tras casi una década juntos y un hijo en común. La decisión fue compartida por la argentina en una breve comunicado expuesto en las historias de Instagram.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, inicia el mensaje.

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“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, agregó.

Para finalizar, Ferrer señaló que transitan este capítulo de sus vidas con tranquilidad y solicitó respeto y privacidad ante esta etapa personal.

Valentina Ferrer informa sobre su separación de J Balvin. Captura de pantalla/Instagram/valentinaferrer

Relación

El colombiano confirmó en mayo de 2018 su relación con la modelo argentina, y en junio de 2021 dieron la bienvenida a su hijo Río.

Pese a la solidez del romance, la pareja nunca contrajo matrimonio y en marzo de 2025 J Balvin aseveró, en una entrevista que concedió al programa Primer Impacto, que lo consideraba como: “una fiesta y un compromiso con la sociedad”.

Igualmente, enfatizó que no ve diferencia entre estar casado y no estarlo. Sin embargo, señaló que respeta a quienes buscan cumplir con el vínculo social y espiritual, y resaltó que la modelo argentina compartía su forma de pensar.

La decisión sorprende, pues en agosto de 2026, Ferrer publicó un carrete en Instagram de las vacaciones familiares, entre ellas hay una foto con Balvin. “Conectando con la naturaleza en familia”, escribió.

Por ahora, J Balvin no ha emitido comentarios acerca de la separación.