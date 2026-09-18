viernes 18  de  septiembre 2026
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto tras una sesión que se extendió hasta la madrugada

La asignación para la Oficina del Sheriff y los recortes al transporte público concentraron la extensa audiencia; el Condado aún no publica las actas ni el resultado detallado de las votaciones

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La Comisión de Miami-Dade aprobó en la madrugada de este viernes el presupuesto del condado para el año fiscal 2026-2027, tras una maratónica audiencia de más de 11 horas marcada por las diferencias sobre el financiamiento de la Oficina del Sheriff y los recortes al transporte público.

La sesión comenzó el jueves a las 5:01 p. m. en el Stephen P. Clark Government Center y concluyó aproximadamente a las 4:25 a. m. El archivo oficial de Miami-Dade registra una duración de 11 horas y 24 minutos.

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Durante buena parte de la noche, los comisionados escucharon a residentes, organizaciones comunitarias, empleados públicos y representantes de distintas agencias, antes de discutir enmiendas al proyecto presentado por la alcaldesa Daniella Levine Cava.

El plan inicial ascendía a unos $14.260 millones, alrededor de 7,8% más que los $13.200 millones calculados para el ejercicio anterior. Parte del crecimiento corresponde al programa de capital y a fondos restringidos que no pueden utilizarse para cubrir las operaciones cotidianas del condado.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, habla con algunas personas durante la reunión presupuestaria en la Comisión condal

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, habla con algunas personas durante la reunión presupuestaria en la Comisión condal

Transporte bajo presión

Uno de los principales acuerdos debatidos buscaba preservar los primeros viajes de Metrobus utilizados por trabajadores que se desplazan antes del amanecer hacia hospitales, hoteles, restaurantes, el aeropuerto y obras de construcción.

La propuesta presentada originalmente en julio eliminaba recorridos anteriores a las 5:59 a. m. en decenas de rutas. Ante las críticas de pasajeros y organizaciones defensoras del transporte, la administración recomendó incorporar $12,5 millones para mantener esos viajes en 42 rutas operadas directamente por el condado y tres administradas mediante contratos.

La modificación representaría un alivio parcial frente a los aproximadamente $31,5 millones en reducciones que contemplaba el proyecto original. Sin embargo, durante la audiencia permanecieron en discusión la eliminación completa de 12 rutas y las restricciones del servicio después de las 10:00 p. m.

La tarifa de Metrobus y Metrorail se mantendría por ahora en $2,25. Algunos comisionados plantearon la necesidad de estudiar futuros ajustes para atender el déficit recurrente del transporte, pero no se había divulgado un aumento general como parte del acuerdo alcanzado durante la madrugada.

El comisionado René García defendió la protección de los autobuses utilizados por trabajadores que comienzan sus jornadas antes del amanecer, aunque mencionó la posibilidad de evaluar en el futuro un ajuste moderado de las tarifas.

El comisionado condal René García

El comisionado condal René García

Disputa por fondos policiales

La Oficina del Sheriff concentró otro de los debates más intensos. La propuesta de la alcaldesa contemplaba $978,1 millones procedentes del fondo general, un incremento de $55,3 millones, equivalente a 6%, frente al ejercicio anterior.

El presupuesto operativo total de la agencia se situaba cerca de $1.200 millones cuando se incorporan otras fuentes y partidas. El plan también permitía sumar 200 plazas —80 juramentadas y 120 civiles— y financiar seis academias y media para formar aproximadamente 325 agentes.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz reclamó recursos adicionales y advirtió que, sin una asignación mayor, tendría que cancelar nuevas academias, detener contrataciones y aplazar gastos operativos. Levine Cava defendió que su propuesta protegía las funciones esenciales de seguridad pública mientras intentaba sostener el transporte, la vivienda, los parques, las bibliotecas y otros servicios.

El presupuesto mantiene sin incremento la tasa operativa del impuesto sobre la propiedad, aunque algunos dueños podrían recibir facturas mayores debido al aumento del valor gravable de sus inmuebles.

El portal del proceso presupuestario todavía no reflejaba esta mañana el expediente consolidado. Por esa razón, permanecen pendientes de confirmación el monto exacto aprobado, las votaciones individuales, la asignación definitiva para el Sheriff y cuáles recortes de autobuses sobrevivieron a las negociaciones de última hora.

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