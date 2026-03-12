Misión ONU: represión en Venezuela sigue intacta, los responsables se mantienen en sus cargos

Misión de Determinación de Hechos de la ONU presenta informe sobre Venezuela el 18 de marzo de 2018

GINEBRA .- La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU afirmó que "la maquinaria” de la represión del régimen de Venezuela “continúa operativa" a pesar de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 3 de enero.

El grupo de expertos de esa instancia que supervisa los derechos humanos en la región presentó este jueves un informe oral en el que actualiza la situación en el país suramericano al Consejo de Derechos Humanos, en la capital suiza, en el cual expusieron el problema con funcionarios y las varias leyes del país.

DDHH ONG denuncia que chavismo amedrenta a presas políticas a cambio de amnistía

El informe es el primero de la Misión en este 2026, tras varios reportes documentados y presentados sobre la situación de derechos humanos desde la ola represiva desatada por el régimen contra las protestas poselectorales de julio de 2024.

La violencia estatal generó miles de presos políticos que desde febrero están siendo liberados, en el contexto de las negociaciones de la nueva jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el gobierno de EEUU.

Represión operativa en Venezuela

Los expertos basaron sus afirmaciones sobre la persistente represión en dos hechos concretos.

Indicaron que funcionarios de alto nivel y militares, que fueron identificados en investigaciones de la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad, siguen ejerciendo importantes cargos en el Ejecutivo y en los cuerpos de seguridad, a pesar de la renovación del régimen.

Además, se refirieron a leyes cuestionadas que impulsarían la maquinaria represiva.

"Los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor", señalaron los expertos.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció en 2019 una Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela para evaluar cada año las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde las protestas ocurridas en 2014.

FUENTE: Con información de EFE, ohchr.org/es