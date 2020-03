AN crea comisión mixta enfrentar coronavirus en Venezuela

Apoyo organizaciones internacionales de salud

Durante su intervención en la reunión de la comisión vía streaming, el diputado Miguel Pizarro, Comisionado para la Organización de las Naciones Unidos, indicó que han venido planteando ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja, entre otros, la disposición que se tienen desde la Asamblea Nacional y desde el gobierno encargado de Guaidó de apoyar cualquier llamado internacional en el marco de la pandemia del coronavirus.

“En Venezuela nos agarra esta pandemia en un contexto de emergencia humanitaria, donde uno de cada tres venezolanos sufre de inseguridad humanitaria y no puede cubrir sus necesidades básicas y sus cargas calóricas, de igual forma, 8 de cada 10 medicinas son difíciles de conseguir en el país y además, esta pandemia llega a nuestro país donde el sistema hospitalario se encuentra debilitado y destruido debido a malas decisiones del colapso de un modelo”, señaló Pizarro.

El también Comisionado Especial para la Ayuda Humanitaria aseveró que en Venezuela solo se podrá tener una respuesta ante la referida pandemia, en la medida que exista la voluntad política para permitir que actores internacionales puedan desplegarse en el terreno, de igual forma, en la medida que se permita una coordinación logística y de protección del personal humanitario, así como la flexibilización de las cargas humanitarias de los alimentos y de las medicinas puedan ocurrir y llevarse dentro del país.

En Venezuela podría acrecentarse casos de coronavirus

El diputado Juan Carlos Velazco, vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, advirtió que en Venezuela no estamos preparados para manejar esta tipo de situación epidemiológica.

“El régimen no actúa con responsabilidad en sus registros, sumado a que en Venezuela no hay camas operativas, no hay insumos médicos, existe déficit de enfermeras, los hospitales no están dotados, hay pacientes que van a los hospitales pero como no hay reactivos no se logra tener el registro. Definitivamente, el sistema de salud en Venezuela no funciona”, aseveró.

En consecuencia, Velezco alertó que Venezuela tendrá “un comportamiento distinto en torno a los casos, la OMS tiene los ojos en Venezuela, esta semana se elevarán los picos, las organizaciones buscan levantar muros de contención para frenar el virus mortal”.

Cuestionó las medidas tomadas por el régimen frente al virus: “Tenemos que reconocer que no existen protocolos. Vemos como este régimen lamentablemente lo que hace es obviar las recomendaciones. La OMS da unos alineamientos para cumplir la prevención al pie de la letra”.

Presos políticos vulnerables

Por otra parte, la diputada por el estado Aragua, Adriana Pichardo, informó que los parlamentarios de la Asamblea Nacional en conjunto con los familiares de los presos políticos en Venezuela, han iniciado una campaña que será llevada a todos los organismo internacionales con el propósito de solicitar una medida humanitaria de libertad a todos los presos políticos en el país.

En este sentido, señaló que gobiernos en otros países han empezado a actuar en esa materia, otorgándoles casa por cárcel a los privados de libertad, porque han entendido que son vulnerables ante el virus Covid-19 debido al hacinamiento en los centros de reclusión. “El llamado que estamos haciendo desde la AN es la exigencia de una medida humanitaria para nuestros presos políticos”.

La representante del estado Aragua denunció que el “régimen” de Nicolás Maduro continúa persiguiendo y secuestrando a dirigentes políticos y a diputados, como es el caso del parlamentario Renzo Prieto, a quien el Tribunal 13 de Juicio del Distrito Capital le dictó privativa de libertad.

Asimismo se refirió al diputado Tony Geara, quien fue detenido el sábado por funcionarios del Sebin, que se lo llevaron de su casa sin orden judicial. Luego, este lunes 17 por la noche, el Tribunal Segundo de Control de esa entidad ordenó su privación de libertad.

“En esta situación de persecución más que nunca se hace necesario levantar la voz y exigir esa medida humanitaria para preservar la vida de todos nuestros presos políticos, civiles y militares”, dijo la parlamentaria.