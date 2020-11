AN exhorta a venezolanos a no participar en "fraude" de Maduro

Inició el debate la diputada por el estado Bolívar Olivia Lozano, quien afirmó que las fuerzas democráticas y el pueblo de Venezuela van a enfrentar uno de los episodios más oscuros de la historia republicana del país, un fraude de grandes dimensiones protagonizado por un régimen que a su juicio está en la agonía.

“Un régimen que perdió el apoyo del pueblo por su incapacidad, por corrupto, delincuente, asesino y violador de los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad, que tiene sometido al pueblo venezolano en la miseria, que destruyó a Venezuela”, dijo Lozano.

Aseveró que el régimen pretende tomar por asalto el único poder legítimo constitucional reconocido por el mundo. Agregó que el pueblo venezolano está muy claro en que esto es un fraude y por eso lo va a rechazar.

“Vemos a los alacranes viajando en aviones privados derrochando el dinero que compró su dignidad mientras el pueblo muere de hambre y miseria. Dios y la patria se lo van a reclamar, por eso vamos a la consulta popular la que garantiza la Constitución Nacional, para rechazar este fraude del régimen de Maduro y que vamos a una verdaderas elecciones justas, libres y verificables", señaló.

El fraude es un crimen a la soberanía popular

Continuó el debate el diputado por el estado Mérida, Williams Dávila, quien recalcó el rechazo al 6D por considerar que no existen las condiciones, establecidas por la Constitución, para realizar elecciones parlamentarias libres, justas y verificables.

Insistió en que la fracción parlamentaria de Acción Democrática (AD), el partido y su militancia, exigen elecciones presidenciales y parlamentarias libres para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Afirmó que jamás van aceptar que la tarjeta blanca haya sido secuestrada por la dictadura.

“Por los alacranes, por los que cometieron actos de traición, no solamente al partido, sino al pueblo venezolano, prestándose a cooperar con la dictadura. Participando en ese fraude del 6 de diciembre. Mientras andan en aviones lujosos, derrochando los euros y dólares que han recibido del régimen y el pueblo no tienen dólares para pagar una bombona de gas, no cuentan con dólares para hacer un mercado”, manifestó.

Aclaró que la tarjeta blanca plasmada en el tarjetón del fraude del 6D fue secuestrada por la dictadura, todos los adeptos van a luchar para que ese 6 de diciembre ninguno salga a la calle, porque ningún voto blanco va a contribuir en el fraude.

Subrayó que este es un fraude que se está cometiendo contra el pueblo venezolano, lo que calificó de un crimen a la soberanía popular y la Asamblea Nacional alza la voz por la Consulta Popular para que el pueblo exija elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.

“ No a la farsa electoral del 6 de diciembre , esos traidores van a salir derrotados siempre serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia, porque son traidores y se valieron de las estructuras de los partidos para engañar, que se unieron como cooperantes de la dictadura , porque están avalando los crímenes de lesa humanidad que el mundo entero a través de la naciones unidas ha señalado en el caso de Maduro y todos los compinches que forman parte de esta dictadura”, afirmó.