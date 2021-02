AN legítima rechaza inhabilitaciones políticas del régimen

“El pueblo me eligió diputado, la dictadura me quitó la libertad por tres años y ahora me inhabilita por 15. La verdad es que ya mi familia, formación y valores me habían inhabilitado para participar en fraudes”, aseguró Freddy Guevara, afirmando que la verdadera lucha es para salvar a Venezuela, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.