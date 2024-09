Andrés Pastrana critica a Gustavo Petro por supuestas irregularidades en su campaña presidencial

En este contexto, el exmandatario afirma que Petro está experimentando un "ataque de pánico" ante las acusaciones que lo involucran en estas irregularidades. “Cumplir la Constitución y la ley nunca será un golpe de Estado, pero desconocerla sí”, enfatizó Pastrana.

Además, criticó al presidente Petro por no haber asumido responsabilidades y por no haber renunciado Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de su campaña. “Ya debería conocerse la renuncia de Ricardo Roa y la aceptación del grave error cometido por su campaña. Pero a ninguno de los dos los acompaña la grandeza que la democracia y el pueblo exigen”, agregó.

A Petro le quedó grande la Democracia

El expresidente también condenó el lenguaje utilizado por Petro al referirse a las mujeres periodistas como “muñecas de la mafia”, afirmando que este tipo de comentarios reflejan un “profundo irrespeto hacia la prensa libre y hacia todas las mujeres de Colombia”.

Pastrana concluyó su mensaje reiterando que “Petro ganó de forma ilegítima y ya ha demostrado que le quedó grande la democracia”, instando a una reflexión sobre el respeto a las instituciones democráticas y a la legalidad en el país.

La controversia surge en medio del proceso investigativo del CNE, liderado por magistrados del Partido Liberal y del Centro Democrático, quienes determinarán si efectivamente hubo exceso en los gastos electorales durante la campaña presidencial del actual presidente.

El panorama se complica

El panorama de la campaña presidencial de Gustavo Petro se complica, tras la revelación del informe sobre la violación de los topes electorales que están bajo investigación por el CNE.

La indagación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Carlos Hernán Prada, indica que la campaña del actual mandatario superó los límites establecidos en más de 5.300 millones de pesos y recibió aportes de personas jurídicas, lo cual está expresamente prohibido por la ley, según las revelaciones del periodista Daniel Coronell en W Radio.

Las irregularidades

De acuerdo con los hallazgos de Coronell, basados en la investigación del CNE, las violaciones a los topes electorales alcanzaron los 3.700 millones de pesos durante la primera vuelta y 1.600 millones en el balotaje. En la primera vuelta, se identificaron seis irregularidades significativas:

La omisión del reporte de un aporte de 500 millones de pesos provenientes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE). La falta de inclusión en el informe final de gastos da un aporte por 500 millones del Partido Polo Democrático Alternativo. La no declaración de pagos por 931 millones a testigos electorales realizados por la firma Ingenial Media. Una factura emitida por Caracol Televisión por más de 356 millones, correspondiente a publicidad en la primera vuelta, que solo fue reportada en la segunda. La omisión del reporte de 202 millones recibidos por Ingenial Media para operaciones relacionadas con testigos electorales. La campaña presuntamente habría omitido reportar más de 1.200 millones destinados a vuelos privados en aviones y un helicóptero pagado a la Sociedad Aérea de Ibagué (SAS).

Estas revelaciones plantean serias interrogantes sobre la legalidad del financiamiento utilizado durante la campaña presidencial.

Además, el informe de Coronell destaca que no se informó sobre un préstamo realizado por el Polo Democrático Alternativo, cuyo monto no declarado ascendió a 500 millones de pesos. El CNE también indicó que no se registraron 931 millones de pesos destinados al pago de testigos electorales y omitió reportar 356 millones de pesos en gastos de propaganda electoral.

Por último, un recibo que confirma un pago por publicidad a Caracol Televisión podría revelar posibles infracciones a los límites de financiamiento establecidos por la ley.

