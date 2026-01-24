Ante crisis del régimen, Delcy Rodríguez llama a un "diálogo político" que incluya a la oposición

CARACAS — La jefa encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez , planteó la convocatoria a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes". Esta tarea la encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, (...) a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país", dijo Delcy Rodríguez durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz, un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el viernes 23 de enero.

Este sábado 24 de enero, Rodríguez llamó a "alcanzar acuerdos" con la oposición para lograr la "paz" en el país. "No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela", señaló desde el estado costero de La Guaira.

No es la primera vez que el chavismo recurre al diálogo en medio de momentos de crisis y de presión, como ocurre actualmente tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. El camino del diálogo también fue asumido varias veces por el fallecido Hugo Chávez y por Maduro, pero luego se retiraron del proceso o incumplieron acuerdos, según denunció la oposición en varias oportunidades.

Delcy Rodríguez pidió que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano. Señaló que "no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

"Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela", agregó Rodríguez, quien asumió el cargo tras ser depuesto Maduro por fuerzas de los Estados Unidos.

En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó en su canal de Telegram que de "inmediato" se activa el Consejo Nacional de Soberanía y Paz. Esta instancia fue instalada en septiembre ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para "emprender con todos los factores el diálogo político que requiere este momento complejo" de Venezuela.

El Programa para la convivencia y la paz será coordinado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y estará integrado por varios funcionarios del país, así como por empresarios y académicos. Según apuntó Delcy Rodríguez, la lista de integrantes no está cerrada.

La jefa interina explicó que la idea es "hacer un plan de 100 días" que tendrá como "primera tarea" el "mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela".

Insistió en que el objetivo es la paz: "Pero la paz entendida en su dimensión amplia. No solamente es la paz política, social, económica; es la paz en todas sus dimensiones".

Camino a la transición

La oposición democrática agrupada en la Plataforma Unitaria puntualizó el 23 de enero, día en que se cumplieron 68 años de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que Venezuela atraviesa una realidad compleja.

"La democracia aún no ha sido restituida y el país continúa luchando por abrir un camino cierto hacia una transición que permita recuperar la libertad, la justicia y el Estado de derecho", señalaron.

Indicaron que la redemocratización exige hechos concretos, libertad, justicia, instituciones sólidas y reglas claras.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 3 de enero que por ahora no habrá comicios en Venezuela.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", señaló Trump.

Y agregó: "Llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse".

FUENTE: Con información de EFE /Plataforma Unitaria Democrática/AFP