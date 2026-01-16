María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez solo está "cumpliendo órdenes": "No está en un acuerdo"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

WASHINGTON.- La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , aseguró que el respaldo “decidido y firme” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana y abrió una nueva fase orientada al desmantelamiento de la estructura represiva del régimen chavista, en donde la jefa interina, Delcy Rodríguez , solo cumple las órdenes de Washington.

Durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage , en Washington, Machado afirmó que las anteriores tentativas de negociación con el régimen fracasaron sistemáticamente. “Esta no es la primera aproximación; han sido 17. En todas, absolutamente en todas, el régimen buscó ganar tiempo, legitimidad y oxígeno, y siempre salió con la suya”, sostuvo.

DECLARACIONES A LA PRENSA María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

VISITA SIGNIFICATIVA María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

La líder democrática explicó que el cambio de actitud del régimen solo fue posible cuando el costo de permanecer en el poder superó al de abandonarlo. “El 3 de enero quedó demostrado que tenía que haber una amenaza real y una fuerza real. El respaldo de Estados Unidos finalmente llegó de la mano del presidente Trump”, afirmó.

“Está cumpliendo órdenes”

Machado subrayó que la actual jefa interina del régimen, Delcy Rodríguez, “está cumpliendo órdenes” de Washington. “Ella no está en un acuerdo por voluntad propia ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real”.

A su juicio, existe hoy un sector del régimen que participa en el desmantelamiento de otra facción, bajo la presión directa de Washington. “Eso existe, y también existe la fuerza real del gobierno de Estados Unidos”, señaló.

No obstante, advirtió que el factor determinante sigue siendo la ciudadanía. “Lo que falta aquí es la gente, el pueblo de Venezuela. Nosotros representamos la legitimidad y la garantía de una transición ordenada con respaldo popular”, dijo. “Cuando un pueblo está unido, no hay manera de ignorarlo”.

Machado afirmó que el objetivo de la administración Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, no es imponer una salida, sino acompañar al pueblo venezolano en el ejercicio de su soberanía. “Estamos en una fase compleja, que aspiramos cumplir de manera ordenada, controlada y lo más rápida posible”, indicó, al descartar fijar calendarios. “Poner fechas hoy sería una irresponsabilidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jcfranco35/status/2012232510420529326&partner=&hide_thread=false #16Ene Venezuela



María Corina Machado, en conferencia de prensa, desde Washington, #EEUU



Habla de la subalterna interina del presidente Donald Trump en #Venezuela "Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes (..) no está en un acuerdo, .. ni cómoda" pic.twitter.com/eW05cWxekU — JFranco (@jcfranco35) January 16, 2026

Violaciones de DDHH

La líder opositora destacó la magnitud de los avances recientes. “Maduro está enfrentando la justicia internacional. Veintisiete años tomó construir esta estructura criminal, y hoy estamos avanzando con bases firmes”, sostuvo. A su juicio, todos los vectores comienzan a alinearse, aunque aún falta que más países “actúen con firmeza y valentía” y respalden el proceso.

Machado reiteró que Delcy Rodríguez tiene responsabilidades directas en violaciones de derechos humanos. “Fue quien supervisó y ejecutó la represión en Venezuela. Los centros de tortura han estado bajo su dirección”, afirmó, al recordar además su rol en la evasión de sanciones y en transacciones con países considerados adversarios de Estados Unidos.

Sobre la reciente reunión de Rodríguez con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, en Caracas, Machado evitó especular, pero señaló que, si esa interacción permite obtener información clave sobre la estructura criminal del régimen, “es una cooperación que nos conviene”. “Pocas personas conocen tanto esa maquinaria como quienes participaron en su diseño”, afirmó.

La dirigente explicó que el poder en Venezuela no es monolítico ni jerárquico, sino “heterárquico”, y que la represión se sostiene fundamentalmente a través de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Casa Militar. “Más del 80% de las Fuerzas Armadas están con el pueblo. Lo que las mantiene neutralizadas es el terror”, dijo. “Una vez que se desmonta la represión, el régimen no es sostenible”.

“Venezuela va a ser libre”

Machado también ofreció un testimonio personal sobre el costo humano de la lucha democrática. Relató el impacto de su salida del país y el sufrimiento de las familias de presos políticos. “Cuando hablo con los liberados, lo primero que me dicen es: ‘Lo volvería a hacer’. Eso es lo que define esta causa”, afirmó visiblemente emocionada.

Finalmente, reiteró que su actuación en Washington no fue a título personal. “Yo estaba allí en representación del pueblo de Venezuela, que ganó apabullantemente dos elecciones, y el mundo lo sabe”, afirmó. “Venezuela va a ser libre, que nadie lo dude, y esto ocurrirá gracias al apoyo que hemos recibido del presidente Donald Trump y del pueblo de Estados Unidos”.

Machado aseguró haber percibido una genuina preocupación del mandatario estadounidense por la situación humanitaria en Venezuela. “Me impactó su interés por los niños, los jóvenes, los ancianos, el sistema de salud y educación. Fue una conversación con un ser humano que sufre por lo que viven los venezolanos”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/monitoreamos/status/2012213146098819363&partner=&hide_thread=false #ÚLTIMAHORA María Corina Machado: "La Justicia de EE.UU. y la Justicia internacional tienen suficiente información sobre la señora Delcy Rodríguez (...) Los centros de tortura han estado bajo su dirección, es responsable directa" https://t.co/dMvJZl9yNd pic.twitter.com/ovM9VR78yr — Monitoreamos (@monitoreamos) January 16, 2026

FUENTE: Con información de rueda de prensa