Cayetana Álvarez de Toledo dice no creer en Delcy Rodríguez, "es una torturadora faldera de Trump"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España).

MADRID. - La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso de España, señaló a la jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, de ser "corrupta” y “una torturadora faldera" del presidente Donald Trump , tras acusar al gobierno de Sánchez de querer "blanquear" el chavismo y de hacer "lo imposible" para que ella permanezca en el poder.

En una entrevista a un medio español, Álvarez de Toledo reiteró que en una transición “real y verdadera” debe haber democracia, al referirse al proceso que se adelanta en Venezuela por iniciativa de EEUU y que ha comenzado con negociaciones de petróleo.

"No hay salud económica sin salud democrática", dijo. Si Venezuela no es "un país libre, democrático, con Estado de derecho y seguridad jurídica", no habrá "ni pensión, ni dinero, ni riqueza, ni prosperidad, ni nada de todo aquello que le pueda importar a muchos inversores extranjeros".

También señaló que la operación del Ejecutivo para "blanquear" a Rodríguez solo busca "salvarla para salvarse a sí mismos", según agencias.

Delcy Rodríguez, “faldera” de Trump

"No me parece una señora fantástica", recalcó Álvarez de Toledo en referencia a declaraciones previas del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la presidenta encargada.

Añadió que el gobierno de España solo está intentando que la Unión Europea levante las sanciones a Rodríguez que "no es la presidenta legítima democrática de Venezuela", según subrayó.

"Su pueblo la detesta", afirmó. "Cuanto antes esta señora y todo su equipo salgan de ahí y permitan una liberación, muchísimo mejor", no solo para la democracia y la libertad, sino también para la "salud económica" de Venezuela.

Transición en Venezuela

Al referirse al proceso político que adelantan EEUU y el régimen venezolano, aseguró que la única transición "real y verdadera" es una transición política plena hacia la democracia, con reconocimiento de la "voluntad soberana del pueblo venezolano" y con la figura de la líder María Corina de Machado, Nobel de la Paz 2025.

Insistió en que "el voto de los venezolanos vale tanto como el voto de un español" y recordó que el gobierno de Pedro Sánchez nunca reconoció la victoria electoral de Nicolás Maduro, juzgado hoy en EEUU tras ser capturado por unidades militares estadounidenses, por orden de Trump.

Tras considerar “esencial” a Machado en ese proceso de transición, reafirmó que cualquier transición debe contar con su presencia.

"Entre el ego personal y la libertad del pueblo, ella ha antepuesto la libertad de su pueblo", ha destacado la diputada del PP sobre el gesto de entregarle la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente norteamericano.

La portavoz del PP ha sostenido en sus destacadas intervenciones en el Congreso el valor de Machado y de la democracia en el proceso político de Venezuela.

En una de sus disertaciones ante los diputados, Álvarez de Toledo criticó a Sánchez porque "no fue capaz de felicitar" a Machado por recibir el Nobel de la Paz y también a su argumento de que "nunca felicito a los Nobeles. Y lo cuestionó duramente.

"¿Por qué prefirió quedar como un mentiroso compulsivo, que lo es, antes que irritar a la cúpula criminal chavista? ¿Tan cogido lo tienen? A ver si hablan el "Pollo" Carvajal, José Luis Ábalos, todos los demás, Maduro y nos lo cuentan". Seguidamente añadió: "Nosotros también queremos a Maduro de vuelta en Venezuela. Lo queremos con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez y con Diosdado Cabello. Los cuatro en el Helicoide", afirmó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fans de Isabel Diaz Ayuso (@ayusopasion)

FUENTE: Con información de Europa Press, red Instagram