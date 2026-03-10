martes 10  de  marzo 2026
Delcy Rodríguez y Petro planean encuentro para cooperación en temas claves

Delcy Rodríguez y Petro abordarán una agenda económica, energética y de seguridad. La frontera entre Colombia y Venezuela es una de la más activas del continente

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. - Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que cuenta con la anuencia del gobierno de Donald Trump, se reunirá el próximo viernes, 14 de marzo, con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.

La cita será en la línea fronteriza, en el puente internacional Atanasio Girardot, mejor conocido como “Tienditas” que comunica el departamento del Norte de Santander, Colombia, con Ureña, en Táchira en Venezuela, al occidente del país.

La administración colombiana informó que este será el primer encuentro entre los dos mandatarios, luego de que ambos se comunicaran vía telefónica el 18 de febrero. La agenda a tratar se basa en temas claves: economía, energía y seguridad. La idea es avanzar en el fortalecimiento de la cooperación y relaciones de respeto y trabajo conjunto entre las dos naciones sureñas.

La frontera entre Venezuela y Colombia, entre el Norte de Santander y el estado Táchira, es una de las más activas del continente.

La Presidencia del Colombia puntualizó que el puente “Tienditas” es un símbolo de la integración fronteriza.

"Esta infraestructura une a los municipios de Villa del Rosario, en Norte de Santander, y Pedro María Ureña, en el estado Táchira, y permite el paso permanente de transporte internacional de carga y pasajeros en una de las fronteras más activas del continente", agregó la información. "Esta infraestructura une a los municipios de Villa del Rosario, en Norte de Santander, y Pedro María Ureña, en el estado Táchira, y permite el paso permanente de transporte internacional de carga y pasajeros en una de las fronteras más activas del continente", agregó la información.

Luego de la conversación telefónica de febrero, Rodríguez anunció que se reunirían. Ya en enero, Petro había invitado a la sucesora de Maduro a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con la participación de EEUU para estabilizar a la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Recuperación económica y contrabando de hortalizas

El comercio bilateral superó en 2008, los 7,000 millones de dólares pero con la crisis ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.

La recuperación comenzó en 2022, cuando el gobierno de Petro reanudó las relaciones comerciales con Venezuela, y el año pasado, las exportaciones a Venezuela superaron los 1,000 millones de dólares, según la agencia estatal ProColombia.

Sin embargo, este marzo de 2026, los productores venezolanos de los estados: Mérida, Carabobo, Lara, Táchira y Trujillo otra vez denunciaron que el contrabando de hortalizas del vecino país afecta severamente la producción agraria.

El contrabando masivo de papa desde Colombia a Venezuela, potenciado por precios hasta 50% más bajos y la falta de controles, ha devastado la producción venezolana. En Mérida, Táchira y Lara destacan que enfrentan una situación muy difícil, porque producir un saco de papas cuesta entre $33 y $35 y el contrabando satura el mercado.

Los productores venezolanos piden al régimen de Rodríguez una acción gubernamental que frene la “plaga del contrabando”.

También denuncian que la papa colombiana entra al mercado nacional sin el control fitosanitario y esto amenaza los suelos venezolanos. Reportan hongos como la verruga de la papa en Táchira.

FUENTE: Con información de EFE y Noticia al Día.

